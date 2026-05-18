Mnogi ne peru često posteljinu, ne razmišljajući o tome šta se sve tokom noći nakuplja u krevetu. Stručnjaci upozoravaju da se posteljina brzo pretvori u pravo leglo bakterija, grinja i alergena.

Dermatolozi i mikrobiolozi ističu za „ABC7“ da neoprana jastučnica može sadržati čak 17.000 puta više bakterija od daske WC šolje.

Šta se skuplja u posteljini dok spavate?

Tokom noći telo oslobađa mrtve ćelije kože, znoj i masnoće, stvarajući idealne uslove za razvoj mikroorganizama. Upravo zbog toga grinje, bakterije i gljivice lako se razmnožavaju u posteljini.

Poseban problem predstavljaju grinje koje se hrane mrtvim ćelijama kože. Njihov izmet može izazvati alergije, astmu, kijanje, ekceme i iritacije kože.

U posteljini se mogu razviti i bakterije, poput zlatnog stafilokoka, ali i plesni koje predstavljaju rizik za osobe sa oslabljenim imunitetom.

Koliko često treba prati posteljinu?

Stručnjaci savetuju da se posteljina, uključujući čaršave i jastučnice, pere najmanje jednom nedeljno.

Redovno pranje uklanja bakterije, grinje, alergene i ostatke znoja, čime se smanjuje rizik od problema sa kožom i disanjem.

Osobe koje imaju akne, alergije ili astmu trebalo bi da menjaju jastučnice još češće, na svaka dva do tri dana.

Zašto su jastučnice posebno problematične?

Jastučnice su u direktnom kontaktu sa licem, kosom i dahom. Na njima se nakupljaju ostaci šminke, proizvoda za kosu, pljuvačka i sebum, što može začepiti pore i izazvati upalne procese na koži.

Dermatološkinja dr Dženifer Lukas iz Klivlend klinike savetuje skidanje šminke i pranje lica pre spavanja kako bi jastučnice ostale čistije i kako bi se smanjio rizik od akni.

Kako pravilno prati posteljinu?

Za uništavanje većine bakterija i grinja preporučuje se pranje posteljine na 60 stepeni, savetuje mikrobiološkinja Primrouz Friston.

Ako materijal ne podnosi visoke temperature, dovoljno je pranje na 40 stepeni uz kvalitetan deterdžent.

Stručnjaci savetuju i da se kosa potpuno osuši pre spavanja, jer vlažan jastuk pogoduje razvoju bakterija i gljivica.

Redovno održavanje higijene kreveta ne utiče samo na čistoću doma, već i na zdraviji san, kožu i disajne puteve.

