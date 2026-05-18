Mnogi ne peru često posteljinu, ne razmišljajući o tome šta se sve tokom noći nakuplja u krevetu. Stručnjaci upozoravaju da se posteljina brzo pretvori u pravo leglo bakterija, grinja i alergena.
Dermatolozi i mikrobiolozi ističu za „ABC7“ da neoprana jastučnica može sadržati čak 17.000 puta više bakterija od daske WC šolje.
Šta se skuplja u posteljini dok spavate?
Tokom noći telo oslobađa mrtve ćelije kože, znoj i masnoće, stvarajući idealne uslove za razvoj mikroorganizama. Upravo zbog toga grinje, bakterije i gljivice lako se razmnožavaju u posteljini.
Poseban problem predstavljaju grinje koje se hrane mrtvim ćelijama kože. Njihov izmet može izazvati alergije, astmu, kijanje, ekceme i iritacije kože.
U posteljini se mogu razviti i bakterije, poput zlatnog stafilokoka, ali i plesni koje predstavljaju rizik za osobe sa oslabljenim imunitetom.
Koliko često treba prati posteljinu?
Stručnjaci savetuju da se posteljina, uključujući čaršave i jastučnice, pere najmanje jednom nedeljno.
Redovno pranje uklanja bakterije, grinje, alergene i ostatke znoja, čime se smanjuje rizik od problema sa kožom i disanjem.
Osobe koje imaju akne, alergije ili astmu trebalo bi da menjaju jastučnice još češće, na svaka dva do tri dana.
Zašto su jastučnice posebno problematične?
Jastučnice su u direktnom kontaktu sa licem, kosom i dahom. Na njima se nakupljaju ostaci šminke, proizvoda za kosu, pljuvačka i sebum, što može začepiti pore i izazvati upalne procese na koži.
Dermatološkinja dr Dženifer Lukas iz Klivlend klinike savetuje skidanje šminke i pranje lica pre spavanja kako bi jastučnice ostale čistije i kako bi se smanjio rizik od akni.
Kako pravilno prati posteljinu?
Za uništavanje većine bakterija i grinja preporučuje se pranje posteljine na 60 stepeni, savetuje mikrobiološkinja Primrouz Friston.
Ako materijal ne podnosi visoke temperature, dovoljno je pranje na 40 stepeni uz kvalitetan deterdžent.
Stručnjaci savetuju i da se kosa potpuno osuši pre spavanja, jer vlažan jastuk pogoduje razvoju bakterija i gljivica.
Redovno održavanje higijene kreveta ne utiče samo na čistoću doma, već i na zdraviji san, kožu i disajne puteve.
Video:
Komentari (0)