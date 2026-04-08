U Los Angeles održana je dodela nagrada Fashion Trust U.S. Awards.

Dvodnevni modni maraton u Nya Studios okupio je na desetine ikoničnih ličnosti različitih generacija.

Crvenim tepihom prošetale su glumačke legende poput Šeron Stoun, Pamele Anderson, kojima su se pridružile manekenka Vini Harlou, brojne influenserke, među kojima su bile i naše devojke Tamara Kalinić i Nina Seničar.

Na događaju je bila prisutna i Paris Džekson, kao i istaknute ličnosti iz sveta umetnosti i mode, poput dizajnerke Mišel Lami i pevačice Erike Badu.

Pored njih, događaju je prisustvovala i pevačica Frdži.

Svojim upečatljivim modnim izdanjima, zvanice su pružile podršku mladim dizajnerskim talentima, čije karijere ovaj događaj aktivno podstiče.





Tamara i Nina zablistale





Stajlinzi napih devojaka su ipak zasenili sve. Tamara se odlučila za bež kombinaciju, odnosno haljinu sa naborima koja je imala jako zanimljiv gornji deo, koji je bio ukrašen mašnicom, dok se Nina odlučila za nešto tamniju kombinaciju koja je jednako izazovna kao manekenkina.



