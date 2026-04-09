Tom Hardi, 48-godišnji glumac je na Barbadosu uživao na plaži bez majice i pokazao svoje tetovirano telo. Sa njim su bili supruga, glumica Šarlot Rajli, i njihov sin (koji nije na fotografijama).



Nosio je zanimljiv kupaći šort skoji je imao na zadnjem delu pisalo "Venum", što je verovatno merch za istoimenu franšizu u kojoj upravo Hardi igra glavnu ulogu. Imao je i narandžastu narukvicu kao i srebrni sat.

Podsetimo, glumac je u poslednje vreme bio zauzet snimanjem druge sezone svoje popularne serije "MobLand", a ranije ove godine objavljene su i fotografije sa seta.





Radnja serije prati borbu za moć između dve zaraćene londonske kriminalne porodice, Harigans i Stivenson, čiji sukob preti da sruši njihove imperije i uništi mnoge živote. U centru priče nalazi se Hari Da Souza (Hardi), ulični "rešavač problema" koji je podjednako opasan koliko i harizmatičan i koji se snalazi u svetu u kojem se lojalnost stalno dovodi u pitanje. Dok se dve strane bore za prevlast, granice se neminovno prelaze, a jedino što ostaje kao sigurna tačka jeste porodica iznad svega.





