Prugice su jedan od glavnih modnih trendova za proleće i leto 2026. Ne samo da izgledaju moderno i elegantno, već imaju i moć da vizuelno izduže figuru i učine da delujete vitkije.

Ako želite da osvežite garderobu jednim pametnim izborom, pruge su trend koji ne treba da preskočite. Ovaj dezen je ove sezone u centru pažnje jer spaja stil, praktičnost i efekat koji laska figuri.

Vertikalne pruge posebno su popularne jer izdužuju siluetu i stvaraju utisak visine, dok dijagonalne unose dinamiku u izgled. Kombinacije boja dodatno osvežavaju svakodnevne odevne kombinacije i daju im energiju.

Zašto su pruge hit sezone?

Modni trendovi se često vraćaju, ali retko u ovako upečatljivoj i svestranoj formi. Pruge su ove sezone dobile potpuno novu dimenziju i mogu se videti u različitim varijantama – od vertikalnih i horizontalnih do dijagonalnih, na raznim komadima garderobe.

Njihova najveća prednost je u tome što spajaju estetiku i funkcionalnost. Deluju razigrano, a istovremeno uredno i sofisticirano, pa se lako uklapaju i u svakodnevne i u elegantnije kombinacije.

Pruge koje oblikuju figuru

Jedan od glavnih razloga njihove popularnosti jeste efekat koji imaju na izgled tela. Ako želite da naglasite figuru ili vizuelno izdužite telo, vertikalne pruge su pravi izbor.

One optički produžavaju noge i stvaraju utisak skladnije, vitkije siluete. Zbog toga su pantalone sa prugama jedan od najpraktičnijih komada koje možete imati u garderobi ove sezone.