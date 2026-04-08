Jedan od najpoznatijih azijskih glumaca, Džeki Čen, proslavio je 7. aprila 72. rođendan, a iza njegove uspešne karijere krije se buran privatni život o kojem retko govori.

Karijeru je započeo kao dete šezdesetih godina, a svetsku slavu stekao je ovaj poznati glumac zahvaljujući akcionim filmovima u kojima sam izvodi opasne scene, bez pomoći kaskadera. Globalni proboj ostvario je filmovima „Velika gužva u Bronksu“ i „Gas do daske“, nakon čega je postao jedna od najvećih zvezda akcionog žanra.

Iako je njegov profesionalni put dobro poznat, privatni život dugo je držao dalje od očiju javnosti. Više od četiri decenije u braku je sa tajvanskom glumicom Džoan Lin, sa kojom ima sina Džejsija. Međutim, manje je poznato da ima i vanbračnu ćerku, Eta Ng Čok Lam, rođenu 1999. godine u Hong Kongu, iz veze sa bivšom mis Azije Ilejn Ng Ji Lei.

Glumac je kasnije priznao da je u tom periodu napravio grešku i da nije bio veran supruzi, ali nikada javno nije govorio o ćerki niti o toj vezi. Njegova supruga mu je, kako je naveo, oprostila aferu.

Sa druge strane, ćerka je otvoreno govorila o njihovom odnosu – odnosno njegovom nepostojanju. „On nije moj tata. Nemam nikakva osećanja prema njemu. On jeste moj biološki otac, ali nije deo mog života“, izjavila je.

Ona je takođe otkrila da nikada nisu imali kontakt niti su se upoznali. U jednom periodu života, kako tvrdi, suočila se sa velikim problemima, pa je čak živela kao beskućnica na ulici.

