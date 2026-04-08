Kijanu Rivs i Aleksandra Grant ponovo su privukli pažnju javnosti, ovog puta na premijeri filma u Njujorku, gde su se pojavili držeći se za ruke i razmenjujući osmehe i poljupce pred kamerama.

Dugogodišnji par stigao je na svetsku premijeru filma "Outcome" i odmah postao glavna tema večeri.

Pokazali bliskost pred svima

Njih dvoje su se modno uskladili. Kijanu Rivs (61) je nosio elegantno crno odelo sa tamnosivom košuljom i kravatom, dok je Aleksandra (53) odabrala sivi kaput preko crne kombinacije od pantalona i košulje. Ljubavni par je bio lepo raspoložen i nije krio bliskost. Držali su se za ruke, ljubili i gledali u oči, što jasno pokazuje koliko su zaljubljeni.

To je dodatno oduševilo fanove, jer svi znaju da Kijanu Rivs ne voli da pokazuje u javnosti intimne trenutke sa partnerkom i da privatan život čuva daleko od očiju svih.

Glasine o venčanju

Aleksandra Grant se nedavno osvrnula na uporne glasine da su ona i Kijanu u braku i jasno stavila tačku na spekulacije. Kako kaže, priče su otišle predaleko: „Jednostavno više nisam mogla to da slušam. Morala sam da kažem istinu.“

Otkrila je da su ih ljudi konstantno zatrpavali čestitkama, zbog čega su stalno morali da ponavljaju isto: „Hvala vam puno, volimo se, ali nismo venčani.“

