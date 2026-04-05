Glumac Dejvid Haselhof, nekadašnji miljenik žena i zvezda serije „Čuvari plaže“, danas vodi mirniji, porodičan život. Iza njega su godine ogromne slave, ali i brojni lični padovi koji su obeležili njegovu karijeru i privatni život.

Prošle godine javnost su iznenadile fotografije na kojima se vidi kako ga na aerodromu vozi sadašnja supruga u invalidskim kolicima. Mnogi ga u prvi mah nisu prepoznali, ali se ubrzo pridigao i nasmešio, pokazujući da i dalje ima snage uprkos godinama. Uz njega je bila supruga Hejli Roberts, s kojom je u braku od 2018. godine.

Njegov ljubavni život bio je buran. Prvi brak sa Ketrin Hikland trajao je kratko, ali pravu ljubav, kako je sam govorio, pronašao je sa Pamelom Bah. Venčali su se 1989. i dobili dve ćerke, koje su mu danas najveći ponos.

Ipak, posle 17 godina, njihov brak se raspao. Razvod je bio težak i pun tenzija, a dodatni problem bio je njegov alkoholizam. Situacija je kulminirala kada je u javnost procureo snimak na kojem leži pijan, dok ga ćerke mole da prestane da pije. Taj trenutak bio je prekretnica – odlučio je da potraži pomoć i promeni život.

Stabilnost je kasnije pronašao uz Hejli, koja mu je donela novu ljubav, mir i ravnotežu u život. Međutim, život mu je zadao još jedan težak udarac kada je saznao da je njegova bivša supruga Pamela tragično preminula u 63. godini.

Pamela je poznata po ulozi u seriji "Čuvari plaže", u kojoj je glumila zajedno sa Dejvidom. Pronađena je mrtva 5. marta u svojoj kući, a kako su naveli nadležni organi, uzrok smrti je prostrelna rana koju je sama sebi nanela. Iako nije pronađena oproštajna poruka, autopsija je to potvrdila.

„Naša porodica je duboko pogođena ovim gubitkom“, rekao je tada Dejvid, zamolivši za privatnost dok prolaze kroz težak period.

Njegova priča danas pokazuje da iza slave često stoje teške borbe, ali i da se, uprkos svemu, uvek može pronaći novi početak.

Video: