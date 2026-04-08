Kožna jakna je nezaobilazan komad garderobe u prelaznom periodu, ali se brzo zaprlja i izgubi sjaj. Dobra vest je da ne morate da trošite novac na hemijsko čišćenje, postoje jednostavni načini da je očistite kod kuće.

Čišćenje kožne jakne belancetom

Jedan od najjednostavnijih načina za čišćenje kože jeste upotreba belanceta. Umočite meku krpu ili vatu u belance. Nežno istrljajte površinu jakne, uklonite prljavštinu i fleke. Prebrišite suvom, čistom krpom. Ova metoda vraća sjaj i uklanja nečistoće bez oštećenja materijala. Može se koristiti i za kožne torbe i obuću.

Kako očistiti antilop jaknu

Antilop (prevrnuta koža) zahteva drugačiji pristup jer je osetljiviji materijal. Za manje fleke i prljavštinu koristite običnu gumicu za brisanje. Nežno trljajte prljave delove (okovratnik, rukavi), potom očistite četkicom za zube.

Za masne mrlje, nanesite bebi puder na fleku, ostavite da deluje oko 15 minuta, uklonite puder četkicom. Ova metoda efikasno uklanja masnoću bez oštećenja tkanine.

Saveti za održavanje kožne jakne

Da bi kožna jakna duže trajala i zadržala lep izgled:

· redovno brišite prašinu suvom krpom

· izbegavajte previše vode

· čuvajte jaknu na suvom mestu

· ne izlažite je direktnom suncu.

