Jedna od omiljenijih holivudskih glumica, Dženifer Garner, i dalje osvaja publiku svojom toplinom, prirodnošću i prizemljenošću. U novom intervjuu, 53-ogodišnja glumica otvoreno je govorila o majčinstvu, životnim vrednostima i iskustvima koja su je oblikovala van filmskog sveta.

Bori se za prava žena

Dženifer Garner ima bogatu karijeru, a za sebe kaže da je osoba koja uvek reaguje kada treba pomoći drugima. Upravo ta osobina učinila ju je jednom od najomiljenijih javnih ličnosti.

Još od uloge u seriji „Alias“, gde je igrala Sidni Bristou, pokazala je kako se snaga i ranjivost mogu spojiti. Ta uloga joj je, kako kaže, promenila život i donela samopouzdanje koje joj je kasnije pomoglo da se nosi sa izazovima. Danas pažljivo bira projekte i često govori o položaju žena u filmskoj industriji, ističući da žene nisu sporedni likovi, već srž svake priče.

Težak razvod s Benom Aflekom

Iza nje je i težak period, razvod od Bena Afleka 2015. godine, nakon deset godina braka. Taj period bio je pod velikim pritiskom medija i praćen brojnim spekulacijama. U svemu tome, najvažnije joj je bilo da zaštiti njihovu decu.

Danas na sve to gleda mnogo mirnije i priznaje da ne čita tekstove o sebi, jer zna da je nemoguće svima ugoditi. Iako je prošla kroz bolan i javan razvod, Garner danas govori o oproštaju bez gorčine. Veruje da je opraštanje važno zbog ličnog mira i da bez toga nije moguće krenuti dalje.

Zašto je ljudi vole?

Dženifer Garner je sada sredila svoj život. U vezi je sa preduzetnikom Džonom Milerom. I dalje ističe da joj je majčinstvo najvažnija uloga u životu. A sva svoja uverenja je sažela u jednostavnoj poruci: Ljubav je na kraju odgovor na sve.

Upravo to je razlog zbog kojeg publika toliko voli Dženifer Garner.

