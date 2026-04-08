Prilikom uređenja spavaće sobe, mnogi zanemaruju naizgled sitne detalje poput visine kreveta. Ipak, upravo ta „sitnica“ može značajno uticati na udobnost, izgled prostora, ali i kvalitet sna.

Stručnjaci ističu da ne postoji univerzalna visina kreveta koja odgovara svima, ali postoje smernice koje mogu pomoći da pronađete idealnu za sebe.

Da li postoji savršena visina kreveta

Savršena visina kreveta postoji, ali zavisi od osobe. Deci više odgovaraju niži kreveti jer im je lakše i bezbednije da se popnu i siđu. Odraslima su, s druge strane, potrebni viši i stabilniji kreveti zbog bolje podrške telu.

Za većinu odraslih, optimalna visina kreveta (zajedno sa dušekom i podlogom) kreće se između 43 i 56 centimetara. Ova visina pruža najbolji balans između udobnosti i lakoće kretanja.

Kako visina kreveta utiče na san

Sama visina kreveta ne utiče direktno na kvalitet sna, ali utiče način na koji je krevet podešen. Najvažnije je da dušek pruža dobru podršku i održava pravilan položaj kičme. Ako je dušek pretanak, može doći do nelagodnosti i bolova, posebno kod osoba koje spavaju na boku ili imaju veću telesnu težinu.

Prenizak krevet može otežati ustajanje i stvarati osećaj „propadanja“, dok previsok krevet može opteretiti zglobove i otežati pravilno sedenje, naročito kod nižih osoba.

Kako da odredite idealnu visinu kreveta

Najjednostavniji način da odredite pravu visinu jeste da se vodite visinom kolena. Sedite na stolicu tako da su vam kolena savijena pod uglom od 90 stepeni i izmerite razdaljinu od poda do donjeg dela butine. To je približna idealna visina vašeg kreveta.

Kada sednete na ivicu kreveta:

· stopala treba da budu ravno na podu

· ne bi trebalo da klizite ili se naprežete pri ustajanju.

Ako je dušek mekši, krevet može biti malo viši jer će se telo u njega ulegnuti. Ako je tvrđi, bolje je da visina bude bliža stvarnoj meri.

Dodatni faktori koje treba uzeti u obzir

Ako koristite dodatnu podlogu (poput opružne baze), ona može povećati visinu kreveta za još 10 do 20 centimetara, piše portal „Real Simple“. U modernim enterijerima često se preporučuju niže baze ili platforme kako bi se postigao minimalistički i uravnotežen izgled prostora.

