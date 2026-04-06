Glumica Liza Kudrou govorila je o svojoj ulozi Fibi u kultnoj seriji Prijatelji i otkrila da su mnogi gledaoci njen lik doživljavali kao glup, iako se ona s tim nikada nije slagala.

U razgovoru sa Lili Tomlin istakla je da su je na početku karijere često pitali zašto stalno igra „glupače“. Međutim, ona je smatrala da Fibi nije glupa, već samo drugačija i da ne prati uobičajena pravila ponašanja.

Prema njenim rečima, publika je 90-ih godina taj lik jednostavno tako doživljavala, jer je bio neobičan i van standardnih okvira. Upravo zbog toga mnogi su Fibi pogrešno tumačili. Liza je prizala joj je u početku bilo teško da se poveže s likom, jer je Fibi bila potpuno drugačija od nje. Tokom deset godina snimanja je uspela bolje da razume njen način razmišljanja, pa je čak i sama postala opuštenija i otvorenija zahvaljujući toj ulozi.

Serija Prijatelji emitovala se od 1994. do 2004. godine i pratila život šestoro prijatelja u Njujorku. Pored Lize Kudrou, glavne uloge tumačili su Dženifer Aniston, Kortni Koks, Dejvid Švimer, Met LeBlank i Metju Peri.

Za svoju ulogu Fibi, neobične i duhovite muzičarke koja je tokom serije radila razne poslove, Liza Kudrou je 1998. godine osvojila nagradu Emi za najbolju sporednu glumicu u humorističnoj seriji.

