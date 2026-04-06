Glumica Dženifer Aniston podelila je na Instagramu niz fotografija iz privatnog života, među kojima se našla i retka, intimna slika sa njenim dečkom Džimom Kurtisom. Na jednoj fotografiji njih dvoje poziraju zagrljeni, dok se na drugoj Džim opušta na kauču sa psom.

Objava Dženifer Aniston je brzo privukla pažnju javnosti i ponovo pokrenula interesovanje za njihovu vezu, koja je započela tokom 2025. godine. Osim romantičnih trenutaka, Aniston je podelila i fotografije sa prijateljima i kolegama, poput Kortni Koks.

Glasine o njihovoj vezi počele su u julu 2025. kada su viđeni zajedno na jahti u Španiji, u društvu prijatelja. Svoju vezu su potvrdili nekoliko meseci kasnije, kada je Aniston objavila fotografiju sa Kurtisom povodom njegovog rođendana. Prema Kurtisovim rečima, upoznali su se preko zajedničkih prijatelja i njihov odnos se razvijao postepeno.

Izvori bliski paru tvrde da je Kurtis smiren, stabilan i ambiciozan, što Aniston veoma prija. Njihova veza navodno je bez drame, emocionalnih igrica i naglih preokreta, zbog čega je mnogi opisuju kao najzreliju u njenom životu.

