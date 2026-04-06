Kožna jakna već godinama ne izlazi iz mode, ali nije stvar samo u njenoj praktičnosti. Postoji nešto u tom komadu što svakom stajlingu daje dozu samopouzdanja i stava. Upravo zbog toga opstaje iz sezone u sezonu, uz male, ali značajne promene u kroju i estetici.

Proleće 2026. donosi jasan zaokret. U prvi plan dolazi model inspirisan nenametljivom elegancijom Carolyn Bessette-Kennedy. Iako se na prvi pogled čini da modnom scenom vlada maksimalizam, istina je da se moda ponovo vraća čistim linijama i suptilnoj estetici devedesetih, koja je odavno prevazišla trendove i postala standard dobrog ukusa.

Najpoželjnija jakna ove sezone prati liniju tela i diskretno ističe figuru. Dužina varira od klasične do blago skraćene, ali ono što je zajedničko svim modelima jeste odsustvo suvišnih detalja. Jednostavnost je ključ. Posebno se preporučuje jednoredno kopčanje, jer dvoredni modeli mogu dodatno „otežati“ siluetu zbog same strukture kože kao materijala.

Kada je reč o kombinovanju, pravila gotovo da ne postoje. Najlakši izbor su farmerke, bilo da su ravnog kroja, blago zvonaste ili bootcut. Svetloplavi i beli teksas daju svežinu i lakoću prolećnim kombinacijama. Za poslovne prilike, ova jakna savršeno funkcioniše uz klasične pantalone i salonke, uz tanku rolku ili jednostavnu majicu. Ako želite malo više modne igre, kombinujte je sa suknjama ili haljinama, naročito uskim modelima na bretele, gde dolazi do zanimljivog kontrasta između čvrste strukture jakne i nežnosti materijala.

Ono što je najzanimljivije? Uprkos sofisticiranom izgledu, ovaj model je sve samo ne predvidljiv. Upravo to je učinilo da se žene „posvađaju“ oko njega , jer kada se pojavi komad koji istovremeno izgleda luksuzno i pristupačno, nema rasprave: svi ga žele.