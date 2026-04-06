Džulija Klark (53) iz Linkolna bila je u braku sa Piterom, takođe 53, sa kojim ima troje dece, kada joj je jedno letovanje u Egiptu 2016. godine potpuno promenilo život. Ono što je počelo kao bezazlen razgovor pored bazena, pretvorilo se u priču o ljubavi, razvodu i na kraju - velikom razočaranju.

Sve je počelo tokom porodičnog odmora u avgustu, kada joj je prišao hotelski radnik i započeo razgovor. Nedugo nakon povratka kući, poslao joj je zahtev za prijateljstvo na Fejsbuku, koji je ona prihvatila bez mnogo razmišljanja.

„Ne znam zašto sam ga prihvatila, ali jesam“, priznala je Džulija.

Ubrzo su počeli da se dopisuju, a komunikacija je prerasla u jaku emotivnu vezu. Posle nekoliko meseci razgovora i video poziva, razvili su osećanja. Njen suprug je primetio promene, a u martu 2017. započeli su razvod.

Godinu i po dana kasnije, Džulija je otputovala u Egipat kako bi ga upoznala uživo. Susret je, kako kaže, bio snažan od prvog trenutka.

„Čim sam ga videla, osetila sam privlačnost“, rekla je.

Tokom tog putovanja ju je zaprosio. U narednim godinama redovno je putovala u Egipat, da bi se 2020. potpuno preselila i ostavila iza sebe porodicu i dotadašnji život.

„I dalje ne mogu da verujem da sam to uradila. Bila sam uz decu, posvećena porodici“, priznaje.

„Rekao mi je nešto što me je slomilo“

Venčali su se u Kairu, ali su problemi ubrzo počeli. Ahmed se promenio - postao je distanciran i često odsutan, a Džulija se borila sa anksioznošću.

Najveći šok usledio je početkom 2022. godine.

„Odveo me je u moj omiljeni kafić, sve je bilo lepo, a onda mi je rekao nešto što me je slomilo. Rekao je da mora da se oženi Egipćankom kako bi imao decu, jer sam ja starija i u menopauzi“, ispričala je.

„Nisam mogla da podnesem pomisao da moj muž ima drugu ženu i porodicu. Rekla sam mu da ga ne mogu deliti.“

Iako je kasnije pokušao da povuče svoje reči, odnos se već raspao.

„Rekao je da zaboravim šta je rekao, ali ja nisam mogla. Počela sam da se povlačim jer nisam videla budućnost. Osećala sam se glupo. Moj bivši muž je bio dobar čovek, a ja sam Ahmedu dala sve. Izgubila sam šest godina života“, priznala je.

Kraj braka i novi početak

Do leta iste godine brak je završen, a razvod je usledio u septembru 2022. Džulija se godinu dana kasnije vratila u Englesku.

Danas, uprkos svemu, i dalje veruje u ljubav, ali kaže da je mnogo opreznija.

„Verujem da negde postoji neko za mene, ali povratak bivšem mužu nije opcija. Upoznala sam nekog novog, ali sada često sumnjam jer sam jednom već verovala da je to - prava ljubav“, zaključila je.