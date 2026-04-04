Bijonse i Džej Zi su veći deo života proveli u centru pažnje, ali njihovo venčanje — koje se održalo 4. aprila 2008. — bilo je intimno.

Par koji sada ima ćerku Blu Ajvi i blizance Rumi i Sira je preduzeo mere da bi njihova svadba ostala privatna, od organizovanja posebnog događaja u Džej Zijevom stanu na Menhetnu do diskretnog dolaska gostiju i zabrane snimanja.

Pevačica je najavila deo velikog dana u intervjuu za Cosmopolitan iz novembra 2006. godine. „Nikada nisam zamišljala sebe kao mladu, ali… mislim da ne želim veliko venčanje,“ rekla je.

Bijonsina vizija se na kraju ostvarila, a ovaj važan trenutak u vezi bio je ispunjen ličnim detaljima, uključujući i njen venčanicu. Skoro svi detalji događaja su nakon toga ostali tajna sve dok par nije počeo da deli delove dana kroz različite projekte.

Bijonse je 2011. godine prvi put prikazala venčanicu u videu za ,,Live at Roseland". Džej Zi se pridružio tri godine kasnije kada je podelio isečke ceremonije tokom zajedničke turneje ,,On The Run".

Evo svega što treba da znate o venčanju Bijonse i Džej Zija.

Privatno venčanje

Par dana pre venčanja, 1. aprila, par je putovao u severni deo Njujorka kako bi dobili bračnu dozvolu bez izazivanja pažnje.

Muzičari su svratili u grad Skarsdejl, gde su preuzeli potrebnu dokumentaciju, potvrdio je izvor za People u to vreme.

Lokacija

Bijonse i Džej Zi su se venčali 4. aprila 2008. godine, datuma koji je bio značajan za njih jer dele afinitet prema broju 4. (Bijonse je rođena 4. septembra; Džej Zi 4. decembra.)

Par je stao pred oltar u svom domu, pretvarajući Džej Zijev penthaus od 1.255 kvadratnih metara u njujorškoj četvrti Trajbeka u prostor prikladan za ovu posebnu priliku.

U njihovom dnevnom boravku veličine košarkaškog terena postavljen je šator, gde su pevačica i reper održali svoju intimnu ceremoniju. Prostor je bio ispunjen cvećem, svećama, granama i kristalnim ledenicama, stvarajući zimsku bajku.

„Izgledalo je kao palata,“ rekla je cvećarka Emi Vongpitaka, koja je uvezla 70.000 belih dendrobium orhideja iz Tajlanda, za ,,People" u to vreme.

„Bilo je zaista čisto, belo venčanje,“ rekao je drugi izvor o dekoraciji venčanja. „Bilo je prelepo. Sjajno. Bogato.“

Venčanica

Bijonse i Džej Zi su zadržali tradicionalan pristup odeći za venčanje. Reper je nosio crni smoking, a pevačica belu haljinu koju je dizajnirala njena majka Tina Nouls.

Haljina do poda sa „sweetheart“ izrezom nije imala naramenice i pratila je liniju tela. Imala je naborani korset i punu suknju sa dugom šlepom i cvetnim detaljima.

Bijonse je takođe nalakirala nokte u plavo i ukrasila se minimalnim nakitom. Kosu je pokupila u urednu punđu i pričvrstila dugi veo.

Tina je nekoliko godina kasnije rekla za ,,Today" da je njena ćerka „bila tako slatka što joj je dozvolila“ da dizajnira venčanicu, slično kao što je to prethodno činila za Bijonsine scenske kostime.

Gosti

Par je pozvao samo 40 gostiju, među kojima su bile zvezde poput Keli Roland, Mišel Vilijams, Gvinet Paltrou i Kris Martin. Pridružili su im se i članovi porodice, poput Bijonsine majke Tine, oca Metjua i sestre Solanž.

Džej Zijeva majka, baka, sestra i sestričina takođe su prisustvovale, pripremajući se za veliki dan u salonu ,,Devachan Salon" i ,,Departure Lounge"-u ranije tog dana.

„Rekla sam: ‘Znam da je danas venčanje,’ i oni su se smejali,“ rekao je frizer Marvin Bul za ,,People". „[Njegova majka] je rekla da žele vrlo malo ljudi, tako da nije mnogo ljudi bilo pozvano.“

Kod oblačenja je bio formalna crno-bela odeća, pri čemu su dame nosile belo, a muškarci smokinge. Telefoni su prikupljeni pre ceremonije kako bi se osiguralo da niko ne snimi i ne podeli sadržaj.

Zanimljivo, par nije imao svadbenu žurku, ni kuma niti kumu.

Emotivna ceremonija

Kada su Bijonse i Džej Zi izgovarali zavete, stajali su pred porodicom i prijateljima dok je sveštenik predvodio ceremoniju, što se vidi u muzičkom videu iz 2017. za pesmu „Die with You“.

„Bilo je veoma emotivno venčanje — puno suza — i zaista veoma duhovno,“ rekao je kasnije jedan gost za ,,People".

Nakon toga, par je zajedno prošao prolazom kao muž i žena dok su gosti bacali bele latice ruža u znak proslave.

Bijonsina majka je u aprilu 2017. godine podelila retku fotografiju sa događaja na godišnjicu venčanja para.

„Već 9 godina??? Čestitke Karterovima povodom godišnjice,“ napisala je.

Tina je takođe otkrila da ih je venčao njen sveštenik Rudi Rasmus, koji je takođe obavio ceremoniju za Tinu i Solanž.

