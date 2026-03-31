Ljubavna priča Slavice i Bernija Eklstona je privlačila pažnju medija iz celog sveta. Ona je viša 30 cm od njega i mlađa 28 godina. Zaljubio se u nju na prvi pogled, a razveli se za minut.

Berni Eklston bio je jedan od najmoćnijih ljudi u svetu Formule 1 i milijarder, ali njegov privatni život često je izazivao više pažnje od poslovnog. Njegova ljubavna priča sa Slavicom počela je kao filmski scenario. Ona je bila mlada manekenka iz Rijeke, viša od njega čak 30 centimetara i mlađa 28 godina. On bogat i uticajan biznismen.

Upoznali su se na jednoj trci Formule 1, a Slavica ga je, kako se pričalo, osvojila na prvi pogled. Ipak, njihov početak bio je neobičan. Dala mu je pogrešan broj telefona, pa je on morao da je traži danima dok je nije pronašao.

Venčali su se 1985. i u braku proveli 24 godine, dobili ćerke Tamaru i Petru, a Slavica je vremenom postala jedna od najbogatijih žena sa ovih prostora. Iako su mnogi mislili da će ih razdvojiti razlika u godinama ili izgled, pravi razlog kraha braka bio je drugačiji – njegova opsesija poslom. Slavica je otvoreno govorila da joj smeta što je stalno odsutan i fokusiran isključivo na posao.

Na kraju je upravo ona donela odluku o razvodu i to u 50. godini života. Ono što je šokiralo javnost jeste činjenica da je njihov razvod trajao svega 58 sekundi, što ga čini jednim od najbržih u istoriji.

Nakon razvoda, Slavica je dobila više od milijardu dolara i nastavila miran život, dok je Berni kasnije zasnovao novu porodicu. I pored svega, ostali su u korektnim odnosima.

Video: