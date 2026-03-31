Stručnjaci upozoravaju da određena nepoželjna ponašanja kod dece, iako u početku deluju bezazleno, treba rešavati što ranije kako ne bi prerasla u ozbiljnije probleme u kasnijem uzrastu. Naglašava se da rana primena pozitivne discipline, jasnih pravila i otvorene komunikacije pomaže deci da razviju zdrave navike i emocionalnu kontrolu.

Među ponašanjima na koja roditelji treba posebno da obrate pažnju izdvajaju se nepoštovanje, prkos i osećaj da im sve pripada. Kod nepoštovanja je važno otkriti uzrok i učiti dete lepom ponašanju kroz sopstveni primer. Prkos se rešava razgovorom, smirivanjem i objašnjavanjem posledica, dok se razmaženost i osećaj privilegovanosti ublažavaju učenjem zahvalnosti, odgovornosti i uključivanjem deteta u aktivnosti poput volontiranja.

Takođe se ističu ispadi besa, koji su normalni u ranom uzrastu, ali ih starija deca treba da nauče da kontrolišu uz podršku roditelja i smirene komunikacije. Posebna pažnja posvećuje se i nasilničkom ponašanju, koje se mora odmah zaustaviti i jasno objasniti kao neprihvatljivo.

Laganje je još jedno česta pojava, koja kod mlađe dece može biti deo mašte, ali kasnije može postati način izbegavanja odgovornosti, pa je važno graditi poverenje i iskrenost. Na kraju se pominje i varanje, koje deca ponekad koriste iz želje za pobedom, ali koje treba jasno razlikovati od poštenog ponašanja i objasniti njegove posledice, izvor Yumama.



