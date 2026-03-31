Čening Tejtum je podelio da je bio mentalno nestabilan dok se oporavljao od operacije ramena, rekavši da je prošao kroz jedan od najgorih trenutaka, ali da počinje da se oporavlja.

Ovo zdravstveno stanje je podelio na Instagramu 30. marta, prenosi People.

„Dobar je dan, konačno. Ovo je bilo baš teško. Mentalno sam bio gore-dole više nego ikada u životu“, rekao je 45-godišnji glumac. Takođe je pokazao kako mu zarasta ožiljak nakon hitne operacije zbog iščašenog ramena početkom februara.

Glumac je prvi put otkrio svoj zdravstveni problem u objavi na Instagram 4. februara, gde je pokazao da se nalazi u bolnici uz opis: „Samo još jedan dan. Još jedan izazov. Ovaj će biti težak. Ali nema veze. Idemo.“

Ožiljak

19. februara je podelio fotografiju ožiljka dok je još zarastao. „Mislio sam da će to biti dve male rupice“, priznao je glumac, pokazujući izdignut, neravan ožiljak.

U svom najnovijem videu, ožiljak je mnogo manje primetan, dok Čening, stojeći bez majice na suncu kako bi pokazao trag na ramenu, objašnjava: „Ožiljak zapravo lepo zarasta. Vraća mi se pokretljivost. Ipak, mišić je dosta atrofirano. Osećam se kao malo dete u teretani.“

Trening

Podelio je i da je dobio „zeleno svetlo“ da nastavi treninge za svoj sledeći film (o moto-trci na Ostrvu Men) dodajući da ima šest nedelja pre početka snimanja. „Biće naporno. Poželite mi sreću“, priznao je.

Čening je u opisu video podelio više o mentalnom izazovu oporavka, rekavši: „Ovo je bilo najniže od najnižih. Ali počinjem da izlazim na drugu stranu. Mentalno se osećam bolje nego poslednjih nekoliko meseci. Još 6 nedelja do početka snimanja ljubavne priče o motociklističkoj trci ,,Isle of Man TT". Neka naporan rad počne.“

Bonus video: