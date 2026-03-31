Legendarna Džoan Kolins Joan Collins ponovo je privukla pažnju javnosti kada se pojavila na premijeri mjuzikla Kinky Boots tokom proteklog vikenda u Londonu. Malo ko bi poverovao da slavna glumica ima 92 godine, jer izgleda gotovo nestvarno. Poznata po ulozi Aleksis Karington, glumica je još jednom pokazala svoj prepoznatljivi glamur. Nosila je midi suknju i prsluk u roze tartan dezenu, uz jednostavnu crnu majicu, dok je preko svega prebacila elegantan, dugi crni kožni kaput.

Razigrani dezen dao je svežinu celom izgledu, dok su velike sunčane naočare i savršeno stilizovana frizura dodatno naglasili njen sofisticirani stil. Kombinaciju je upotpunila upečatljivom srebrnom ogrlicom sa velikim priveskom, minđušama, crnim kožnim rukavicama i torbom, uz jednostavne crne čizme od brušene kože. Nasmejana i vidno raspoložena, pozirala je fotografima na crvenom tepihu sa rukama nonšalantno uvučenim u džepove kaputa, zračeći samopouzdanjem. Njeni obožavaoci ne dive se samo njenoj bogatoj karijeri, već i besprekornom izgledu, kojim iznova dokazuje da godine nisu prepreka da žena izgleda i oseća se najbolje moguće.

I naravno, odmah je krenula lavina komplimenata na račun izgleda, od "da li je ovo moguće, do izgleda bolje sa 92 nego ja sa 42".

Glumica je više puta govorila o svom odnosu prema starenju, ističući da ide u korak s vremenom i da nema problem sa godinama. U nedavnom intervjuu otkrila je da vodi računa o ishrani, izbegava obroke pred spavanje zbog lakšeg varenja, iako priznaje da često preskače doručak. Ipak, čak i u devetoj deceniji života, redovno vežba nekoliko puta nedeljno.