Kanadski košarkaš Tristan Tompson javnosti je poznat po svojoj karijeri u NBA ligi, ali i po vezi s rijaliti zvezdom Kloi Kardašijan (41). S njom je dobio dvoje dece, a upravo period koji je trebao biti najlepši u njihovom životu pokazalo se kao jedno od najtežih za Kloi.

U aprilu 2018., svega nekoliko dana pre nego što je rodila svoje prvo dete, usledio je šok. Kloi je saznala da ju je Tristan prevario. Snimljen je kako u noćnom klubu ljubi drugu ženu.

Iako su mnogi u početku mislili da je reč samo o glasinama, vest se ubrzo pokazala tačnom. Za izdaju je Kloi saznala neposredno pre porođaja, a pojedini izvori tvrdili su čak i da je zbog stresa rodila ranije. Kloi je kasnije priznala koliko ju je pogodilo što je za prevaru saznala dok je bila u devetom mesecu trudnoće. U jednoj epizodi porodičnog rijalitija "Keeping Up With the Kardashians" rekla je da je bila besna kada je shvatila šta je Tristan uradio, ali da se pokušala sabrati zbog deteta. Odlučila je staviti emocije po strani i fokusirati se na tek rođenu ćerku, iako joj je, kako je priznala, srce bilo slomljeno.