Kanadski košarkaš Tristan Tompson javnosti je poznat po svojoj karijeri u NBA ligi, ali i po vezi s rijaliti zvezdom Kloi Kardašijan (41). S njom je dobio dvoje dece, a upravo period koji je trebao biti najlepši u njihovom životu pokazalo se kao jedno od najtežih za Kloi.
U aprilu 2018., svega nekoliko dana pre nego što je rodila svoje prvo dete, usledio je šok. Kloi je saznala da ju je Tristan prevario. Snimljen je kako u noćnom klubu ljubi drugu ženu.
Iako su mnogi u početku mislili da je reč samo o glasinama, vest se ubrzo pokazala tačnom. Za izdaju je Kloi saznala neposredno pre porođaja, a pojedini izvori tvrdili su čak i da je zbog stresa rodila ranije. Kloi je kasnije priznala koliko ju je pogodilo što je za prevaru saznala dok je bila u devetom mesecu trudnoće. U jednoj epizodi porodičnog rijalitija "Keeping Up With the Kardashians" rekla je da je bila besna kada je shvatila šta je Tristan uradio, ali da se pokušala sabrati zbog deteta. Odlučila je staviti emocije po strani i fokusirati se na tek rođenu ćerku, iako joj je, kako je priznala, srce bilo slomljeno.
Zbog ćerke Tru pokušala je spasiti njihovu vezu jer je verovala da će se Tristan promeniti i da je više neće varati. Već u februaru 2019. ponovo joj je zabio nož u leđa. Prevario ju je s Džordin Vuds, tadašnjom najboljom prijateljicom Kloine sestre Kajli Džener. U jednom od najranjivijih trenutaka svog života morala je podneti veliki bol - izdaju partnera, ali i izdaju osobe koja je praktično bila deo njene porodice. Taj trenutak zauvek je promenio njenu perspektivu.
Nakon tog skandala shvatila je da njihov odnos više nema budućnost. Ponovo su se povezali iduće godine tokom pandemije korona virusa i to samo zato što je Kloi htela da njihova ćerka što više vremena provodi uz oba roditelja. Par je u junu 2021. planirao dete koje bi im rodila surogat majka jer su hteli svojoj ćerki podariti brata ili sestru.
U decembru 2021. saznalo se da je Tristan s fitnes trenerkom Marali Nikols dobio sina Tea. U leto 2022. Kloi i Tristan dobili su sina Tatuma preko surogat majke. Tristan je ovih dana proslavio 35. rođendan, a on i Kloi imaju kompleksan odnos i, iako više nisu u vezi, u redovnom su kontaktu zbog dece. Inače, košarkaš iz veze s manekenkom Džordan Krejg ima sina Princa Olivera, koji je rođen 2016.
