Jutarnja šolja kafe občno pomaže da se stvari pokrenu (ako znate na šta mislimo).

Iako je poznato da kofein stimuliše debelo crevo, možda niste znali da je i obična topla voda korisna za vaša creva. Zapravo, ispijanje tople vode, koje ima korene u kineskoj medicini, postalo je viralno na TikToku.

Lekar je u nastavku otkrio prednosti koje topla voda ima za zdravlje digestivnog sistema kada se pije ujutru.

Zašto ispijanje tople vode može biti dobro za vaša creva

Važno je razumeti šta topla voda može, a šta ne može da uradi, kaže dr Omar Khokhar, gastroenterolog u ,,OSF Healthcare" u Blumingtonu, u Ilinoju. „Topla voda ne forsira varenje, ali optimizuje okruženje u kojem se ono odvija“, objašnjava Khokhar za Real Simple. To postiže na nekoliko načina.

Pre svega, podstiče termalnu relaksaciju, što znači da opušta glatke mišiće u gastrointestinalnom traktu, pa se sadržaj može kretati uz manji otpor. Drugo, voda blago stimuliše želudac i time podstiče rad creva. Takođe, topla voda čini varenje efikasnijim: „Topla voda može blago razrediti želudačni sadržaj i sluz, što pomaže da varenje teče efikasnije“, kaže Khokhar. „Manje gužve znači manje zastoja.“

Kod osoba sa osetljivim digestivnim sistemom, topla voda može da hidrira bez izazivanja grčeva ili nadimanja, do čega može doći kod ledeno hladnih napitaka, dodaje Khokhar.

Nekoliko saveta za ispijanje tople vode

Vreme je ključno, prema Khokharu. „Jutro je idealno“, kaže on. Ranije tokom dana debelo crevo je prirodno osetljivije, a nivo kortizola je viši nakon buđenja, što blago povećava pokretljivost creva. „Kasnije tokom dana i dalje može biti korisno, ali je efekat manji“, navodi Khokhar.

Dodavanje male količine limuna može blago stimulisati želudac, dok đumbir može pomoći kod mučnine i podstaći pražnjenje želuca. Khokhar ističe da je najbolje izbegavati dodavanje praškova ili preterivanje sa stvarima poput jabukovog sirćeta.

