Televizijski veterinar ponudio je nekoliko saveta o tome kako vlasnici mogu da brinu o svojim psima tokom visokih temperatura. Npr. u Velikoj Britaniji su ovog leta zabeleženi toplotni talasi, a temperatura je dostigla čak 37,7 stepeni, a slična situacija je i u Srbiji.

Stručnjaci strahuju da bi živa na termometru kasnije ovog leta ponovo mogla značajno da poraste, jer su temperature. Tim povodom, veterinar sa ITV-ja, dr Skot Miler, govorio je o tome šta vlasnici kućnih ljubimaca, posebno pasa, mogu da urade kako bi im olakšali boravak na velikim vrućinama.

Govoreći na televiziji ITV, dr Miler je najpre pomenuo savet koji je pronašao na Instagramu, a koji je objavila nutricionistkinja po imenu Gaia, poznata na društvenim mrežama pod imenom DAFY (Dog Advice For You).

„Jadnim životinjama je veoma teško, jednostavno im je previše vruće jer nisu navikle na ovakve temperature“, rekao je veterinar.

On je objasnio da je trik veoma jednostavan i da može da podstakne psa da pije više vode. Potrebno je samo dodati jednu malu kašičicu vode iz sardine u činiju sa vodom za psa. Voda od sardine može se dodati direktno u činiju ili pomešati sa vodom, a zatim sipati ljubimcu.

„To je odličan način da podstaknete psa da popije malo više vode. Psi se rashlađuju isparavanjem, odnosno dahtanjem, zbog čega je važno da unose više tečnosti jer tokom vrućina gube mnogo vlage. U ordinaciju mi dolazi veliki broj dehidriranih kućnih ljubimaca, a posebno se teško sa vrućinom nose starije životinje“, objasnio je dr Miler.

Veterinar je zatim otkrio i sopstveni trik koji koristi za svog psa Manga. On pravi male kockice leda koje stavlja u pileći bujon.

„Hidratacija je ključna. Ja za Manga pravim male kockice leda od pilećeg bujona. One sadrže malo elektrolita i imaju ukus koji ih privlači, pa psi rado piju. Svi su zadovoljni“, rekao je.

Ovo nije jedini savet koji su stručnjaci dali vlasnicima pasa kako bi njihovim ljubimcima olakšali vrele dane. Ranije ove godine, veterinarska služba Vets Now otkrila je i jednostavan test od sedam sekundi koji vlasnici mogu da urade pre nego što izvedu psa u šetnju.

Šape pasa mogu biti jednako osetljive kao ljudska stopala, što znači da se lako mogu opeći na vreloj podlozi. Zbog toga veterinari savetuju vlasnicima da pre šetnje prislone nadlanicu na asfalt ili trotoar i drže je tako sedam sekundi.

Ako ne možete da držite nadlanicu na površini toliko dugo, to znači da je podloga prevruća za šetnju psa.

Tokom visokih temperatura važno je da psi imaju stalan pristup svežoj vodi, da se ne izvode tokom najtoplijeg dela dana i da se posebna pažnja obrati na starije pse i one koji teže podnose vrućinu, piše Ekspres.