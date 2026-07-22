Naslage masnoće na aspiratoru mogu da smanje njegovu efikasnost i stvore pogodno mesto za razmnožavanje bakterija, ali stručnjaci kažu da je za njegovo čišćenje potrebno samo jedno jednostavno rešenje.

Iako većina ljudi redovno briše kuhinjske površine, čišćenje aspiratora često se zanemaruje. Ovi uređaji imaju važnu ulogu u uklanjanju pare i dima tokom kuvanja, ali ako se ne održavaju, brzo mogu postati mesto na kojem se nakupljaju bakterije, masnoća i ostaci hrane.

Nakupljena masnoća može ozbiljno da utiče na rad aspiratora i da smanji njegovu sposobnost da efikasno provetrava kuhinju. Stručnjak za kućne aparate Nik Small naglašava koliko je važno redovno čišćenje.

„Vaš aspirator skuplja sav dim i paru koji nastaju tokom pripreme hrane, ali da li ste znali da možete da ga otvorite?“ rekao je on.

Bez adekvatnog održavanja, filteri, koji se obično nalaze sa donje strane aspiratora, mogu veoma brzo da postanu puni masnoće i prljavštine.

Kako bi aspirator nastavio da radi efikasno, stručnjaci poput Nika savetuju čišćenje filtera najmanje jednom u tri meseca. Na taj način sprečava se nakupljanje masnoće i prljavštine.

„Potrudite se da ih čistite otprilike na svaka tri meseca, jer mogu da budu puni masnoće i prljavštine, zbog čega ne samo da postaju prljavi već i manje efikasni“, rekao je stručnjak.

Za jednostavno čišćenje, mnogi filteri mogu da se peru u mašini za sudove. Međutim, ako filter nije predviđen za takvo pranje, dovoljno je da ga potopite u vrelu vodu sa deterdžentom za sudove na 10 minuta.

Stručnjak za čišćenje Kit Ford iz kompanije Crystal Oven Cleaning takođe ističe da je deterdžent za sudove odličan izbor za ovaj posao, jer je posebno napravljen da uklanja masnoću i druge tvrdokorne naslage.

On savetuje da se filteri ostave potopljeni u rastvoru sa sapunicom oko 15 minuta, a po potrebi i duže.

Kada se filter potpuno osuši, jednostavno ga vratite na njegovo mesto u aspiratoru. Na taj način ponovo ćete poboljšati njegov rad i protok vazduha.

Međutim, osim redovnog čišćenja, važno je preduzeti i određene mere kako bi se sprečilo buduće nakupljanje masnoće i kako prljavština vremenom ne bi postala još teža za uklanjanje.

Zaštitna mrežica protiv prskanja može biti korisna investicija, posebno ako često pržite hranu, jer su pržena jela jedan od glavnih uzroka nakupljanja masnoće na aspiratorima.

Za brzo održavanje, nakon svake upotrebe šporeta možete obrisati filtere kuhinjskim ubrusom ili krpom. To može pomoći da ostanu čistiji i sprečiti dugotrajno nakupljanje masnoće.