Lubenica je omiljeno letnje voće jer osvežava, sadrži mnogo vode i obiluje vitaminima. Bogata je vitaminima A i C, kao i likopenom, snažnim antioksidansom koji doprinosi zdravlju srca i može da pomogne u zaštiti organizma od određenih bolesti. Ipak, iako je veoma zdrava, preterivanje sa lubenicom kod pojedinih ljudi može da izazove neprijatne tegobe.

Lubenica sadrži veću količinu fruktoze, prirodnog voćnog šećera koji kod osetljivih osoba može izazvati nadimanje, gasove, bolove u stomaku ili dijareju. Posebno bi trebalo da budu oprezni ljudi koji pate od sindroma iritabilnog creva (IBS) ili imaju osetljiv sistem za varenje, jer se lubenica ubraja u namirnice sa visokim sadržajem FODMAP ugljenih hidrata, koji mogu pogoršati simptome, piše Healthline.

Dijabetičari treba da povedu računa

Iako lubenica nije zabranjena osobama sa dijabetesom, važno je da se jede umerenim količinama. Lubenica ima visok glikemijski indeks, što znači da može brže da podigne nivo šećera u krvi ako se pojede velika količina. Međutim, u umerenoj porciji njen glikemijski teret je nizak, pa jedna ili dve kriške uglavnom ne predstavljaju problem. Stručnjaci upozoravaju da velike količine, posebno ako se pojedu odjednom, mogu izazvati nagli skok glukoze u krvi, zbog čega dijabetičari treba da obrate pažnju na veličinu porcije.

Da li lubenica može da izazove trovanje vodom ili probleme sa srcem?

Na društvenim mrežama često se mogu pročitati tvrdnje da previše lubenice može da dovede do opasčnog pada elektrolita ili poremećaja rada srca zbog kalijuma. Međutim, za takve tvrdnje ne postoje naučni dokazi. Iako lubenica sadrži dosta vode i kalijuma, zdravi bubrezi bez problema regulišu višak ovih materija. Veći oprez potreban je jedino osobama koje imaju ozbiljna oboljenja bubrega, srčanu slabost ili druga stanja kod kojih lekar preporučuje ograničen unos kalijuma.

Koliko lubenice je previše?

Ne postoji zvanično određena maksimalna količina lubenice koju zdrava osoba sme da pojede, ali nutricionisti savetuju umerenost. Kao orijentir, oko 300 grama lubenice dnevno (otprilike dve šolje isečene lubenice ili dve veće kriške) sasvim je dovoljna količina za većinu ljudi, naročito ako tokom dana jedete i drugo voće. Ako odjednom pojedete pola ili celu lubenicu, mnogo je veća verovatnoća da ćete osetiti nadimanje, nelagodnost u stomaku ili primetiti skok šećera u krvi.



Lubenica je jedno od najzdravijih letnjih voća i nema razloga da je izbegavate ako ste zdravi. Međutim, osobe sa dijabetesom, sindromom iritabilnog creva ili drugim problemima sa varenjem trebalo bi da je jedu umereno i da prate kako njihov organizam reaguje. Kao i kod svake namirnice, mera je najvažnija – nekoliko kriški može da bude pravo osveženje, dok preterivanje može doneti više tegoba nego koristi.



