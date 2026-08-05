Nekada su bile omiljeni ukras na policama ili poklon za ljubitelje filmova, stripova i video-igara, a danas pojedine figurice vrede pravo malo bogatstvo. Najređi modeli odavno su povučeni iz proizvodnje, zbog čega su postali izuzetno traženi među kolekcionarima širom sveta.

Kada su se prvi put pojavile u prodaji, ove figurice koštale su svega dvadesetak evra. Međutim, kako su pojedina izdanja postala nedostupna, njihove cene počele su naglo da rastu. Danas pojedini primerci dostižu vrednost od nekoliko hiljada, pa čak i više desetina hiljada evra.

Zašto neke figurice danas vrede toliko?

Najveću cenu imaju modeli koji su proizvedeni u ograničenom broju ili se više ne proizvode. Posebno su cenjene figurice koje su bile dostupne samo na velikim manifestacijama, poput San Diego Comic-Cona, kao i primerci sa fabričkim greškama, kojih na tržištu ima veoma malo. Prema podacima sajta Pop Price Guide, vrednost najređih figurica danas prelazi 21.000 evra, dok su pojedini modeli na aukcijama prodati i za oko 30.600 evra. Ono što je nekada bila obična kolekcionarska figurica, danas za mnoge predstavlja vrednu investiciju.

Ovi modeli dostižu vrtoglave cene

Jedan od najtraženijih primeraka je Freddy Funko (Glow in the Dark), figurica koja svetli u mraku. Predstavljena je na San Diego Comic-Conu 2015. godine i mogla je da se kupi isključivo tokom te manifestacije. Zbog veoma malog broja proizvedenih komada, njena vrednost danas se procenjuje na oko 6.800 evra.

Veliku pažnju kolekcionara privlači i figurica The Thing, koja može da dostigne cenu od oko 7.000 evra. Zanimljivo je da je upravo fabrička greška tokom proizvodnje doprinela tome da postane jedan od najpoželjnijih modela među kolekcionarima.

Ako kod kuće imate starije figurice koje godinama stoje u kutiji ili na polici, možda je pravo vreme da proverite o kom modelu je reč. Ukoliko je u pitanju limitirano izdanje ili figurica koja je povučena iz proizvodnje, mogla bi da vredi višestruko više nego kada je kupljena.