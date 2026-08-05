Pored peškira i kupaćeg kostima, postoji nekoliko stvari koje bi obavezno trebalo da se nađu u svakoj torbi kako biste izbegli neprijatnosti i bezbrižno uživali na suncu.

Na prvom mestu je krema sa zaštitnim faktorom. Dermatolozi preporučuju da se nanese 20 do 30 minuta pre izlaska na sunce i obnavlja na svaka dva sata, kao i nakon kupanja.

Neizostavna je i flašica vode. Tokom letnjih vrućina telo brzo gubi tečnost, pa je redovna hidratacija jedan od najvažnijih načina da sprečite dehidraciju i iscrpljenost.

U torbi bi trebalo da se nađu i šešir ili kačket, kao i kvalitetne sunčane naočare sa UV zaštitom. Oni štite lice i oči od štetnog sunčevog zračenja, a ujedno čine boravak na plaži prijatnijim.

Ponesite i laganu pamučnu košulju ili pareo koji možete obući kada sunce postane prejako. Koristan dodatak je i mali peškir ili maramice za osvežavanje, kao i sredstvo za dezinfekciju ruku.

Za duži boravak na plaži dobro je imati voće poput lubenice, dinje ili grožđa, orašaste plodove ili lagane sendviče koji će vam dati energiju bez osećaja težine.

Vodootporna torbica za telefon i dokumenta može biti od velike koristi, naročito ako planirate kupanje ili vožnju čamcem. Tako ćete zaštititi dragocenosti od peska i vode.

Na kraju, ne zaboravite balzam za usne sa zaštitnim faktorom, gumicu za kosu, rezervni kupaći kostim i kesu za mokre stvari. Ove sitnice ne zauzimaju mnogo mesta, ali mogu učiniti da dan na plaži bude mnogo prijatniji.

Dobro spakovana torba znači manje stresa i više uživanja. Uz nekoliko pažljivo odabranih stvari bićete spremni za celodnevni odmor na plaži, bez neprijatnih iznenađenja.