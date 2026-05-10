Svi koji imaju psa znaju koliko je teško pojesti bilo kakvu grickalicu, a da ljubimac to ne primeti. Upravo to pokazao je i Džonatan, vlasnik zlatnog retrivera Tedija, koji je snimio urnebesnu reakciju svog psa čim je začuo šuškanje kese čipsa.

Iako je delovalo da njegov pas Tedi čvrsto spava, čim je čuo prvi zvuk otvaranja kese, odmah je skočio i bio spreman za „degustaciju“.

Snimak je brzo postao hit na TikToku, a mnogi vlasnici pasa priznali su da se ista scena svakodnevno dešava i u njihovim domovima.

Džonatan se našalio da psi mogu da čuju otvaranje kese čipsa „sa kilometar udaljenosti“, a stručnjaci kažu da u tome zapravo ima istine.

Dreser pasa Viktorija Stilvel objasnila je da je sluh pasa čak sedam puta osetljiviji od ljudskog. Dok ljudi mogu da čuju frekvencije do oko 20.000 herca, psi registruju zvuke između 45.000 i 67.000 herca, zbog čega mnogo lakše prepoznaju sitne zvuke poput šuškanja ambalaže.

Pored izuzetnog sluha, psi imaju i neverovatno razvijen njuh. Zbog toga mnogi vlasnici kućnih ljubimaca tvrde da je gotovo nemoguće krišom pojesti bilo kakvu grickalicu ako je pas u blizini.

