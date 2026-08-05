Ove rečenice odaju manipulatora: Čuvajte se osobe koja ih izgovara

Manipulacija u komunikaciji ne izgleda očigledno. Ljudi koji manipulišu drugima retko će otvoreno pokazati svoje prave namere. Umesto toga, koriste fraze koje umanjuju vaša osećanja i mišljenja, dovode vas u sumnju i prebacuju odgovornost na vas na suptilan indirektan način.

Prepoznavanje ovih izraza prvi je korak ka postavljanju zdravih granica u odnosu sa takvim ljudima, tvrde psihoterapeuti i savetnici za odnose.

Evo nekoliko rečenica koje koriste manipulatori i koje možete odmah da prepoznate.

Praviš dramu bez razloga

Kada čujete ovu rečenicu, znajte da osoba pokušava da umanji vaša osećanja i stavove, kao i da vas diskredituje, posebno ako to radi na upadljiv način. Ovakve taktike imaju za cilj da vas manipulator dovede do osećaja krivice i poslušnosti.

Manipulator želi da vas ućutka i da više ne izražavate svoje mišljenje ili osećanja, u zavisnosti od toga da li je reč o ljubavnom, prijateljskom ili poslovnom odnosu.

Preosetljiv/a si

Ova fraza je klasičan oblik manipulacije koja je poznata kao „gaslighting“. Kada vam neko kaže da ste preosetljivi, on zapravo ne priznaje svoje loše ponašanje koje je dovelo do vaše reakcije, već vas tera da se preispitujete.

Cilj manipulatora je da pomislite kako je problem u vama, a ne u onome što je ta osoba izgovorila ili uradila.

Nikada to nisam rekao/la

Kada osoba često poriče da je nešto rekla ili uradila, iako se vi jasno toga sećate, to je iskrivljavanje stvarnosti. Ovakve rečenice imaju cilj da izazovu sumnju u vašu percepciju i pamćenje.

Cilj manipulatora je da počnete da sumnjate u sebe i da vas navede da mislite isto kao on.

Kako da se zaštitite od manupulatora?

Postavite granice u odnosu sa manipulatorom i jasno recite da vam određene fraze i ponašanja smetaju.

Ne dozvolite da neko menja vašu percepciju realnosti i vaše stavove zarad njegovih interesa.

Obratite pažnju na ponavljanje obrazaca u ponašanju, a ne samo na pojedinačne situacije. To će vam dati jasniju sliku ponašanja manipulatora i lakše ćete ga razotkriti.

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