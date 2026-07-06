Na početku veze često nije lako proceniti da li druga osoba želi ozbiljan odnos ili samo kratkotrajnu zabavu. Mnogi zbog toga analiziraju svaku poruku, poziv ili gest, pokušavajući da otkriju šta se zapravo krije iza nečijeg ponašanja.

Stručnjaci za partnerske odnose Orna i Metju Valters za „Your Tango“ ističu da postoje određeni obrasci koji mogu otkriti kada muškarac ne želi ozbiljnu vezu sa vama. Iako nijedan znak sam po sebi nije dokaz, ako ih ima više, vredi obratiti pažnju.

Ne pokazuje interesovanje za vaš život

Muškarac koji planira ozbiljnu vezu želi da vas upozna. Zanimaju ga vaše navike, planovi, porodica, hobiji i sve ono što vas čini posebnom.

Ako razgovori uglavnom ostaju površni i uglavnom priča o sebi, moguće je da mu cilj nije dublje povezivanje.

Javlja se u poslednjem trenutku

Ako vas redovno zove neposredno pre izlaska ili tek kada nema druge planove, to može biti znak da mu niste prioritet.

Osoba koja želi ozbiljan odnos uglavnom unapred planira zajedničko vreme i trudi se da vas što češće viđa.

Forsira fizičku bliskost

Kada neko ne poštuje vaše granice ili vas požuruje da stvari idu brže nego što želite, to nije dobar znak.

U zdravoj vezi partner poštuje vaš tempo i ne pokušava da vas ubedi u nešto za šta niste spremni.

Ne upoznaje vas sa prijateljima i porodicom

Jedan od najčešćih pokazatelja ozbiljnih namera jeste uključivanje partnera u svoj privatni život.

Ako vas skriva od najbližih, moguće je da ne planira dugoročnu vezu.

Ne ulaže trud da vas vidi

Kada je nekome stalo, pronaći će vreme za vas bez obzira na obaveze.

Ako stalno očekuje da se vi prilagođavate njemu ili često otkazuje dogovore u poslednjem trenutku, to može ukazivati na nedostatak ozbiljnih namera.

Vaše potrebe smatra preteranim

U ozbiljnoj vezi partner pokušava da razume šta vam je važno.

Ako svaki vaš zahtev naziva dramom ili vas ubeđuje da "previše očekujete", teško da je spreman na kvalitetan partnerski odnos.

Izbegava ozbiljne razgovore

Neslaganja su normalan deo svake veze.

Međutim, osoba koja želi zajedničku budućnost neće bežati od razgovora o važnim temama, već će pokušati da pronađe rešenje.

Vaša sreća mu nije prioritet

Partner kome je stalo do vas zanimaće se kako se osećate i potrudiće se da budete zadovoljni u vezi.

Ako stalno stavlja svoje potrebe ispred vaših i ne pokazuje razumevanje za ono što želite, to može biti znak da nije spreman za ozbiljnu emocionalnu povezanost.

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