Još dugo se smatralo da su inteligencija, talenat i finansijske mogućnosti ključni faktori koji određuju uspeh. Ipak, veliko naučno istraživanje pokazalo je da jedna osobina, koja počinje da se razvija još u detinjstvu, može imati snažan uticaj na životni put, donošenje odluka, odnos prema novcu i ostvarivanje ciljeva.

Tokom više od pedeset godina, istraživači su pratili živote velikog broja ljudi kako bi otkrili šta razlikuje one koji ostvaruju uspeh od onih koji se neprestano suočavaju sa istim izazovima.

Rezultati su pokazali da presudan faktor nije samo inteligencija.

Posebno važnu ulogu ima samokontrola, sposobnost koja se razvija od najranijeg uzrasta i utiče na mnoge životne odluke.

Jedno od najpoznatijih dugoročnih istraživanja sprovedeno je u Dunedinu na Novom Zelandu, gde su naučnici pratili 1.037 ispitanika od njihovog rođenja pa sve do odraslog doba.

Istraživači su analizirali različite osobine dece, a posebnu pažnju posvetili su njihovoj sposobnosti da odlože zadovoljstvo, kontrolišu svoje reakcije i istraju u obavezama koje su započeli.

Rezultati su pokazali da su ljudi koji su još u detinjstvu razvili viši nivo samokontrole kasnije češće usvajali zdravije životne navike, odgovornije se odnosili prema obavezama i donosili promišljenije finansijske odluke.

To pokazuje da uspeh u životu nije namenjen samo onima koji su najinteligentniji, već često onima koji imaju dovoljno strpljenja i upornosti da istraju na svom putu.

Zašto inteligencija sama po sebi nije dovoljna za uspeh?

Visok nivo inteligencije može biti velika prednost, ali sam po sebi ne garantuje kvalitetan i uspešan život.

Osoba može biti veoma sposobna, obrazovana i talentovana, a ipak praviti loše izbore kada su u pitanju finansije, karijera ili ostvarivanje dugoročnih ciljeva.

Istraživanja ukazuju na to da ljudi sa slabijom samokontrolom češće biraju trenutna zadovoljstva umesto koristi koje bi im donele dugoročne rezultate. Umesto da razmišljaju o budućnosti, lakše podležu trenutnim željama i odlukama koje im kasnije mogu otežati život.

To se često može primetiti kroz probleme sa štednjom, nepromišljenu kupovinu i poteškoće u održavanju finansijske sigurnosti.

Male navike iz detinjstva mogu oblikovati čitav život

Samokontrola se ne razvija samo kroz velike životne odluke, već i kroz svakodnevne male postupke.

Dete koje nauči da bude strpljivo, završi ono što je započelo i ne odustane kada naiđe na prepreku, kasnije lakše razvija odgovornost i istrajnost.

Te osobine mogu imati veliki značaj tokom školovanja, izgradnje karijere i donošenja važnih finansijskih odluka.

Upravo niz malih izbora koje pravimo tokom godina može napraviti veliku razliku između stalnog ponavljanja istih grešaka i postepenog napretka.

Uspeh se ne stvara preko noći

Često se veruje da uspešni ljudi imaju neku posebnu prednost, bilo da je to više sreće, novca ili talenta.

Ipak, iza mnogih velikih rezultata najčešće stoje godine discipline, strpljenja i brojnih malih odluka koje se ponavljaju iz dana u dan.

Ljudi sa razvijenom samokontrolom lakše ostaju usmereni ka svojim ciljevima. Oni su spremniji da sačekaju pravi trenutak, pažljivije donose odluke i ne odustaju kada se pojave prepreke.

Zbog toga se pravi temelji uspeha često grade mnogo ranije, u periodu kada rezultati još nisu vidljivi.

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