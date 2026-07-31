Nakon što je dobila treće dete, Ema je mislila da je jedna od najtežih odluka već iza nje.
Međutim, samo nekoliko dana nakon što je svom novorođenom sinu dala ime Seint, ova majka (25) je počela da shvata da mu to ime jednostavno ne pristaje — a verovala je da je propustila priliku da ga promeni.
A onda je jedan neočekivani telefonski poziv promenio sve.
„Već posle nekoliko dana znali smo da Seint nije baš ono pravo“, rekla je Ema ekskluzivno za magazin People. „Kao beba se stalno smejao, pa nam je Senti delovao kao sladak nadimak, ali vrlo brzo Seint uopšte više nije delovao kao on.“
Ema je nedavno podelila ovu iznenađujuću priču na TikToku, gde je objasnila kako je poziv iz matične službe države Ohajo neočekivano pružio njenoj porodici drugu šansu. Video je privukao veliku pažnju gledalaca dok je prepričavala kako se ono što je počelo kao rutinski razgovor o dokumentaciji za rođenje njenog sina pretvorilo u trenutak koji mu je konačno promenio ime.
Izbor imena
Pre nego što se njen sin rodio, izbor muškog imena bio je sve samo ne lak. Ema kaže da su ona i njen suprug namerno čekali sam porođaj kako bi saznali pol bebe, što im je ostavilo dovoljno vremena da se dogovore oko ženskih imena, ali nisu imali jasnog favorita ukoliko dobiju sina.
„Izabrali smo Seint jer je to bilo jedino ime oko kog smo mogli da se usaglasimo“, objašnjava ona. „Obično deci dajemo imena po gradovima, a nismo mogli da se setimo nijednog muškog imena koje podseća na grad.“ Njihove ćerke se zovu Rim (Rome) i Belen, pa se paru dopalo što ime „Seint“ (Saint) asocira na mesta poput Sen Tropea i gradove koji počinju sa „San“, što na španskom znači „Sveti“ (Saint).
Čak i nakon što su se odlučili za ime Seint, Ema kaže da se ono nikada nije u potpunosti primilo u svakodnevnom životu. Zbunjene reakcije članova porodice navode ih da još više preispituju svoj izbor, pa je par ubrzo počeo sasvim prirodno da zove sina „Santi“.
Sve se promenilo nekoliko nedelja kasnije kada je matičar pozvao kako bi potvrdio detalje o prezimenu njenog sina, koje se razlikuje od zakonskih prezimena oba roditelja. Dok je odgovarala na pitanja, Ema je shvatila da krštenica još uvek nije pravosnažno zaključena i pitala je da li još uvek može da mu promeni ime.
Znajući koliko zakonska promena imena može biti komplikovana, Ema kaže kako veruje da bi se njen sin verovatno i dalje zvao Seint da se taj telefonski poziv nije dogodio. „Znam da proces promene detetovog imena može biti dug i težak, tako da sigurno ne bih išla tim putem“, kaže ona.
Zahvalnost
Sada kada njen sin ima skoro dve i po godine, Ema kaže da je zahvalna što se ta neočekivana prilika ukazala baš u tom trenutku. To što se javljaju i drugi roditelji koji su preispitivali imena svoje dece samo je dodatno potvrdilo koliko je njeno iskustvo bilo retko.
„Mnogi ljubazni roditelji su podelili sa mnom svoja iskustva o promeni imena deteta ili o želji da to učine“, kaže ona. „Zbog toga sam toliko zahvalna što je matičar uopšte pozvao tog dana.“
Gledajući unazad, Ema se nada da će njena priča ohrabriti druge roditelje da veruju svojim instinktima pre nego što donesu tako trajnu odluku. „Ako imate bilo kakvu sumnju u vezi sa imenom svog deteta, nemojte ga izabrati“, poručuje ona. „I takođe, nemojte čekati da vam se dete rodi da biste izabrali ime kao što smo mi uradili!“
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