Već na prvi pogled jasno je da je mali Aksil drugačiji od većine svojih vršnjaka. Iako ima svega osam meseci, težak je oko 18 kilograma, pa njegova mama odeću više ne traži među stvarima za bebe, već na odeljenju namenjenom deci od pet do šest godina. Upravo zbog toga ovaj dečak poslednjih dana privlači ogromnu pažnju na društvenim mrežama.

Njegova mama Džesika Hajt iz Severne Karoline redovno objavljuje snimke iz svakodnevnog života, a mnogi ostanu u čudu kada vide koliko je Aksil krupan u odnosu na drugu decu njegovog uzrasta. Iako danas izgleda poput mnogo starijeg mališana, na rođenju nije odskakao od proseka. Težio je oko 3,4 kilograma, ali je veoma brzo počeo da napreduje. Sa samo šest nedelja imao je gotovo šest kilograma, dok je sa navršenih šest meseci dostigao više od 15 kilograma. Danas, sa osam meseci, vaga pokazuje oko 18 kilograma, a garderobu preraste gotovo čim je obuče.

Njegova majka priznaje da zbog toga više nema smisla da kupuje mnogo stvari.

„Uzimam mu samo ono najneophodnije, jer sve preraste neverovatnom brzinom. Ranije smo kupovali čitave kombinacije, a neke nije ni stigao da obuče“, ispričala je.

Njegova veličina utiče i na svakodnevni život porodice. Standardna oprema za bebe često nije dovoljno velika, pa su morali da pronađu čvršća kolica, prilagođen krevetac, a dešava se da mu ni hranilice u restoranima ne odgovaraju.

Iako je u početku bila zabrinuta da bi tako naglo napredovanje moglo da ukazuje na zdravstveni problem, lekarski pregledi pokazali su da razloga za strah nema. Pedijatar koji prati Aksilov razvoj, a iza sebe ima više od dve decenije iskustva, rekao je roditeljima da je dečak potpuno zdrav.

„Rekao nam je da je apsolutno savršen. Još kada je bio novorođenče primetio je koliko je snažan i rekao da retko viđa bebe koje imaju toliku snagu već u prvim danima života“, ispričala je Džesika u razgovoru za magazin People.

Iako joj svakodnevna briga o ovako krupnoj bebi nije nimalo laka, kaže da joj je jedino važno da sin bude zdrav i srećan.

„Za nas on nije 'beba džin' sa interneta. On je pre svega naše dete i želimo da odrasta okružen ljubavlju i samopouzdanjem“, poručila je.

Njeni snimci na TikToku svakodnevno privlače hiljade pregleda, a komentari su puni iznenađenja. Mnogi priznaju da na prvi pogled ne mogu da poveruju da dečak koji nosi garderobu za petogodišnjake zapravo još nije proslavio ni prvi rođendan.