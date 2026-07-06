Leto je vreme kada više boravimo u prirodi, na izletima, u dvorištu ili vikendici, pa su ubodi osa, pčela i stršljena mnogo češći. U većini slučajeva završavaju se bolom, crvenilom i otokom, ali kod pojedinih ljudi mogu izazvati ozbiljnu alergijsku reakciju koja zahteva hitnu medicinsku pomoć.

Lekari u Srbiji upozoravaju da simptome poput otežanog disanja, stezanja u grlu ili iznenadne vrtoglavice nikako ne treba ignorisati.

Kada ubod više nije bezazlen?

Kod većine ljudi ubod izaziva samo lokalnu reakciju, bol, svrab i otok koji prolaze za nekoliko sati ili dana. Međutim, kod osoba koje su alergične može da se razvije anafilaksija, najteži oblik alergijske reakcije, koji može biti opasan po život.

Posebno su ugrožene osobe koje su i ranije imale burnu reakciju na ubod insekta, ali anafilaksija može da se javi i kod onih koji ranije nisu imali ozbiljnije tegobe.

Ovi simptomi znače da odmah morate kod lekara

Ako se posle uboda ose, pčele ili stršljena javi bilo koji od sledećih simptoma, odmah pozovite Hitnu pomoć (194) ili se uputite u najbližu zdravstvenu ustanovu:

otežano disanje ili gušenje,

stezanje u grlu ili promuklost,

oticanje usana, jezika ili lica,

vrtoglavica ili gubitak svesti,

osip koji se brzo širi po telu,

ubrzan rad srca,

nagli pad krvnog pritiska.

Lekari upozoravaju da ne treba čekati da simptomi prođu sami od sebe, jer se stanje može pogoršati za svega nekoliko minuta.

Šta uraditi odmah nakon uboda?

Ako niste alergični, mesto uboda operite vodom i sapunom i stavite hladnu oblogu kako biste ublažili bol i otok. Ako vas je ubola pčela, pokušajte da što pre uklonite žaoku, ali bez stiskanja, kako ne biste ubrizgali još otrova.

U slučaju jače lokalne reakcije mogu pomoći antihistaminici ili gelovi protiv svraba, ali samo po preporuci lekara ili farmaceuta.

Kako da se zaštitite?

Tokom boravka u prirodi izbegavajte jake parfeme i odeću jarkih boja koja privlači insekte. Hranu i slatke napitke držite poklopljene, a prilikom ispijanja pića iz limenke ili flaše proverite da se unutra nije uvukla osa.

Ako znate da ste alergični na ubode insekata, obavezno sa sobom nosite terapiju koju vam je propisao lekar, a po potrebi i autoinjektor adrenalina.

Stručnjaci podsećaju da je kod uboda osa, pčela i stršljena najvažnije na vreme prepoznati opasne simptome, jer brza reakcija može spasiti život.