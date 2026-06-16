Mnogi ga zovu „zimski mohito“ jer ukusom neodoljivo podseća na popularni letnji koktel. Spoj limuna, pomorandže i sveže nane daje osvežavajući napitak koji možete pripremiti unapred i sačuvati za hladnije dane. Za razliku od klasičnih kompota, zimski mohito se pravi bez dugog kuvanja, pa zadržava više prirodne arome, svežine i mirisa citrusa.

Zimski mohito od limuna, pomorandže i nane

Za jednu teglu od 3 litra potrebno je:

1 veća pomorandža

2 koluta limuna

200 grama šećera

2 grančice sveže nane

voda

Zašto svi prave zimski mohito?

Kada usred zime otvorite teglu, miris nane i citrusa odmah će vas podsetiti na leto. Upravo zato je zimski mohito poslednjih godina postao jedan od omiljenih recepata za zimnicu. Osvežava bolje od mnogih kupovnih sokova, lako se priprema i obično prvi nestane sa police.

Mnogi tvrde da je ovaj zimski mohito čak ukusniji od klasičnog kompota, a razlog je jednostavan – lagana aroma nane i limuna daje mu posebnu svežinu kojoj je teško odoleti.