Mnogi ga zovu „zimski mohito“ jer ukusom neodoljivo podseća na popularni letnji koktel. Spoj limuna, pomorandže i sveže nane daje osvežavajući napitak koji možete pripremiti unapred i sačuvati za hladnije dane. Za razliku od klasičnih kompota, zimski mohito se pravi bez dugog kuvanja, pa zadržava više prirodne arome, svežine i mirisa citrusa.
Zimski mohito od limuna, pomorandže i nane
Za jednu teglu od 3 litra potrebno je:
- 1 veća pomorandža
- 2 koluta limuna
- 200 grama šećera
- 2 grančice sveže nane
- voda
Zašto svi prave zimski mohito?
Kada usred zime otvorite teglu, miris nane i citrusa odmah će vas podsetiti na leto. Upravo zato je zimski mohito poslednjih godina postao jedan od omiljenih recepata za zimnicu. Osvežava bolje od mnogih kupovnih sokova, lako se priprema i obično prvi nestane sa police.
Mnogi tvrde da je ovaj zimski mohito čak ukusniji od klasičnog kompota, a razlog je jednostavan – lagana aroma nane i limuna daje mu posebnu svežinu kojoj je teško odoleti.
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