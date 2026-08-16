Ako postite, ovaj recept za posni pasulj je pravi izbor za ručak. Ne zahteva mnogo sastojaka, a pasulj ima bogat ukus i miris kojem je teško odoleti.

Kuvani posni pasulj

Sastojci:

500 g pasulja

200 ml soka od paradajza

2 glavice crnog luka

1 šargarepa

1 sveža paprika

1 kašika brašna

Biber, so

Priprema:

Uveče potopite pasulj. Sutradan prospite vodu, dodajte svežu i stavite da provri. Ponovo prospite i sipajte svežu i nastavite da kuvate pasulj. Dodajte iseckane luk, šargarepu, papriku i kuvajte dok pasulj omekša. Dodajte sok od paradajza, po ukusu so i biber. Kada je jelo gotovo, razmutite brašno u malo hladne vode i sipajte u jelo uz mešanje. Ostavite da kuva 2-3 minuta, pa sklonite sa vatre i poslužite.

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