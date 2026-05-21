Jedan presladak pas postao je prava zvezda TikToka nakon što je tokom igre prvi put zalajao i odmah se uplašio samog sebe!

Na snimku se vidi kako se štene zlatnog retrivera bezbrižno igra plavom lopticom i ispušta tihe, umiljate zvuke, a onda iznenada glasno zalaje. Međutim, čim je čuo svoj lavež, naglo je seo i potpuno zbunjeno počeo da gleda oko sebe, kao da pokušava da shvati odakle je stigao taj glas.

Vlasnik ovog slatkog psa je u opisu videa otkrio da je to bio njegov „prvi lavež ikada“, dok je preko snimka napisao: „Kad prvi put zalaješ i sam sebe uplašiš“.

Naravno, internet je odmah odreagovao. Komentari su bili puni oduševljenja, a mnogi su priznali da im je ovaj trenutak potpuno ulepšao dan.

„Presladak je, kao da se pita: ‘Čekaj… jesam li ja ovo uradio?’“, napisao je jedan čovek ispod objavljenog video snimka na TikToku.

