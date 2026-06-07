Verovatno vam se bar jednom desilo da na aerodromu, prilikom prolaska kroz sigurnosnu kontrolu, morate da bacite flašicu vode koju ste poneli za put. Iako ovo pravilo mnogima deluje besmisleno i nervira putnike, ono postoji isključivo iz bezbednosnih razloga.

Glavni razlog zabrane unošenja većih količina tečnosti u ručnom prtljagu jeste mogućnost zloupotrebe. U prošlosti su zabeleženi pokušaji unošenja opasnih tečnih eksploziva u avion, zbog čega su kontrole širom sveta pooštrene. Pošto se obična voda ne može lako razlikovati od potencijalno opasnih tečnosti, uvedeno je jedinstveno pravilo za sve.

Zato je dozvoljeno u avion unositi samo male količine tečnosti – najčešće do 100 mililitara po posudi, i to sve mora stati u providnu kesu zapremine do jednog litra. Ovo pravilo ne važi samo za vodu, već i za sokove, parfeme, kreme, gelove, paste za zube i dezodoranse.

Dobra vest je da praznu flašicu za vodu možete poneti kroz kontrolu. Nakon toga je možete napuniti na česmi za pitku vodu na aerodromu ili kupiti piće u zoni iza kontrole, gde se tečnost smatra bezbednom.

Postoje i izuzeci. Lekovi koji su putniku neophodni, kao i hrana za bebe, mogu se unositi i u većim količinama u avion, ali je ponekad potrebna dokumentacija ili objašnjenje.

Zanimljivo je da se ova pravila na nekim aerodromima menjaju zahvaljujući novim 3D skenerima, koji omogućavaju detaljniju kontrolu prtljaga. Ipak, pravila nisu ista svuda, pa ono što važi na jednom aerodromu ne mora važiti na drugom.

Pored pravila o tečnostima prilikom putovanja avionom, postoje i druga ograničenja, na primer, „power bank“ baterije moraju biti u ručnom prtljagu zbog rizika od požara, dok se laptopovi i veći uređaji često moraju vaditi iz torbe na kontroli. Takođe, oštri predmeti, poput makaza i noževa nisu dozvoljeni u ručnom prtljagu.

Iako ova pravila nekad deluju strogo, sva postoje zbog bezbednosti putnika. Najbolje je pre putovanja proveriti pravila avio-kompanije i aerodroma kako bi kontrola prošla brže i bez neprijatnih iznenađenja.

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