I ptice na grani znaju da čarape, ali i drugi manji komadi odeće jednostavno znaju da se izgube dok se peru u mašini za pranje veša. Sigurno ste nekoliko puta preispitivali sopstvenu memoriju, ali sa njom je sve u redu jer se to zaista može dogoditi tokom pranja.

U gumi koja se nalazi između vrata mašine za pranje veša i unutrašnjosti, verovatno ćete pronaći izgubljene čarape i druge komade odeće, piše BrightSide. Naime, kada su vrata mašine za veš zatvorena, ova guma ih čvrsto drži i ne dozvoljava izlazak vode.

Prema rečima stručnjaka, tokom pranja čarape se lako mogu zaglaviti između nje i metalnog dela bubnja. Tako da u veš mašini možete pronaći ‘izgubljene’ komade odeće, a sve što treba da uradite je da uklonite poklopac. Ako želite da se ovog problema rešite trajno, stručnjaci imaju nekoliko saveta. Prvo redovno vadite gumu, čistite je i pokupite čarape ako postoje. Drugo, nemojte pretrpavati mašinu za pranje veša velikom količinom veša i treće, koristite malu mrežastu vrećicu za pranje malog veša.