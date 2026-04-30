Zanimljivo je da su istraživanja pokazala da stariji ljudi, koji žive zdravo, imaju bolju sposobnost pamćenja od znatno mlađih osoba koje se veoma malo kreću, jedu brzu hranu i dosta vremena provode ispred računara

Kako što bolje zapamtiti definiciju, u što kraćem roku spremiti ispit, najlakše naučiti lekciju i imati maksimalnu koncentraciju na ispitu, ali i održati dobru memoriju u trećem dobu?

PAMTITE LI LAKO BROJEVE TELEFONA?

Jednostavno - uz pomoć biljaka i pravilnu ishranu može da se poboljša pamćenje i poveća koncentracija. Nova istraživanja pokazuju da zaboravljanje nije povezano sa godinama, već sa uslovima života.

Kako poboljšati pamćenje sve više muči mlade ljude u dvadesetim i tridesetim godinama, jer ne mogu da zapamte imena ili brojeve telefona.

Studenti ne mogu da zapamte ni broj telefona

Naime, zahvaljujući računarima, tabletima i mobilnim telefonima ljudi u glavi "čuvaju" sve manje informacija, pa vremenom gube sposobnost razlikovanja važnog od nevažnog. Pamćenje poboljšava fizička aktivnost, ali i pravilna ishrana.

Jedite kajsije, kikiriki, žitarice, kupus...

Svakodnevno treba jesti sveže lisnato povrće, kikiriki i žitarice, jer će organizam dobiti dragocenu folnu kiselinu, čiji nedostatak može da ugrozi zdravlje moždanih ćelija i cirkulaciju krvi u mozgu. Karfiol, kupus i sojino zrno na prvom mestu jer sadrže holin, koji je značajan za funkcionisanje sto milijardi neurona u mozgu, koji su zaslužni za razmišljanje i učenje.

Čaj od listova voća

Pomešati po supenu kašiku suvog lišća kajsije, dunje i breskve i preliti sa pola litre ključale vode. Na isti način sprema se i čaj od kore jabuke, koja sadrži kalcijum, magnezijum i vitamine E, C i B, i poboljšava moždane funkcije.

Izbegavajte alkohol i masnu hranu, umesto kafe - čaj.

Za početak, treba izbegavati alkohol i masnu hranu. Ne treba pušiti, a umesto kafe - piti čaj. Treba birati svežu hranu i naročito jesti voće kao što su kajsija, breskva i dunja, jer su bogate beta-karotenom koji pospešuje kognitivne funkcije.

Žen šen povoljno utiče na pažnju i koncentraciju, pa bi trebalo da ga koriste oni koji rade pod pritiskom i u uslovima kratkih rokova.

Origano

Kašiku divlje origana staviti u 2 dl ključale vode, posle 10 minuta procediti, dodati med.

Ruzmarin

Može kao čaj, eterično ulje, a pošto se njegovi korisni sastojci apsorbuju kroz kožu može da se koristi i kao kupka. Čaj se priprema tako što se dve kašičice listića ruzmarina dva minuta kuvaju u 1,5 dl vode. Proceđeni napitak pije se dva puta u toku dana. Ruzmarin se apsorbuje i preko kože!

Jarebika

Pet supenih kašika mlevene kore jarebike prelijte sa pola litra vode i kuvajte dva sata na slaboj vatri. Konzumirajte 30 mililitara proceđenog napitka tri puta dnevno pola sata pre obroka. Tretman traje dva meseca.

Ivanjsko zelje

Pedeset grama korena omana, odnosno ivanskog zelja prelijte sa pola litra votke. Ostavite da odstoji mesec dana. Uzimajte 30 mililitara tinkture jednom dnevno. Tretman traje dva meseca.

Pšenične mekinje

Jednu supenu kašiku pšeničnih mekinja prelijte sa čašom ključale vode. Sačekajte da odstoji sat vremena. Nakon toga dodajte u odvar još jednu čašu ključale vode pa ostavite da odstoji deset minuta. Popijte dve trećine čaše napitka - tri puta dnevno nakon obroka.

Odaberite čaj

Mirođija: Supenu kašiku semena mirođije prelijte čašom ključale vod, neka odstoji sat. Uzimajte supenu kašiku čaja četiri puta dnevno.

Kokotac: Dve čajne kašičice kokoca prelijte čašom ključale vode, pa ostavite da odstoji sat vremena. Konzumirajte trećinu čaše čaja - tri puta dnevno uz kašičicu meda.

Timijan: Da bi se poboljšalo pamćenje, dovoljna je i samo jedna šolja čaja od timijana dnevno. Supena kašika listova i cvetova timijana prelije se sa 2 decilitra proključale vode.

Šafran: Pola grama se stavi u 200 ml hladne vode, da proključa. Koristi se samo jedan gram dnevno.

Ženšen: Preporučuje se ljudima koji su izloženi psihičkom ili fizičkom naporu, kao što su studenti. Čaj se priprema od korena: kašičica osušenog korena prelijese šoljom proključale vode.