Roditelji su prvi i najvažniji učitelji u životu deteta. I ono što deca najviše usvajaju nisu samo reči, već ponašanje, stavovi i svakodnevne navike koje posmatraju kod svojih roditelja. Zato se često kaže da deca više "upijaju" nego što slušaju i upravo tu nastaju temelji njihovog budućeg uspeha.

Stručnjaci ističu da svaka porodica prenosi sopstveni sistem vrednosti, htela to ili ne. Kroz razgovore, odluke i način na koji se odnose prema drugima, roditelji direktno oblikuju karakter svoje dece.

Evo koje životne lekcije najuspešnija deca najčešće usvoje:

1. Radne navike i odgovornost

Deca uče da se trud i disciplina isplate i da je važno završavati obaveze.

2. Briga za druge

Porodične vrednosti često uče decu empatiji i važnosti podrške bližnjima.

3. Poštovanje ljudi

Osnova zdravih odnosa je uvažavanje drugih, bez obzira na razlike.

4. Iskrenost

Deca usvajaju stav o tome koliko je istina važna u svakodnevnom životu.

5. Odgovornost za postupke

Uče da svaka odluka ima posledice i da je važno stajati iza svojih reči.

6. Porodične i kulturne tradicije

Rituali i običaji daju osećaj pripadnosti i stabilnosti.

7. Velikodušnost

Spremnost da se pomogne drugima oblikuje saosećajnost i humanost.

8. Radoznalost i učenje

Podsticanje znatiželje pomaže deci da se razvijaju i stalno napreduju.

9. Oprost

Važna životna veština koja uči kako da se puste uvrede i nastavi dalje, ali i kako da se postave granice.

10. Komunikacija

Deca koja nauče da jasno izražavaju svoje potrebe kasnije imaju sigurnije i stabilnije odnose.

Ove lekcije nisu teorija, već se prenose svakodnevnim primerom. Upravo zato se kaže da je ponašanje roditelja najjači uticaj na budući uspeh deteta.