Gljivice na noktima su česta infekcija koja se najčešće javlja na stopalima, jer im najviše odgovara topla i vlažna sredina, posebno kada se dugo nose zatvorene cipele ili boravi na bazenima i javnim tuševima. Infekcija obično počinje blagim žućenjem nokta, a vremenom može dovesti do zadebljanja, neravnina, pa čak i odvajanja nokta od podloge ako se ne leči na vreme.

Najčešći uzroci su znojenje stopala, slabiji imunitet, loša cirkulacija, ali i kontakt sa kontaminiranim površinama poput teretana i salona za pedikir. Zato se preporučuje brza reakcija čim se primete prvi simptomi.

U blažim slučajevima mogu pomoći prirodni tretmani poput ulja čajevca ili divljeg origana, jabukovog sirćeta, belog luka, sode bikarbone ili kokosovog ulja. Ovi sastojci se koriste lokalno kako bi se usporilo širenje infekcije i poboljšalo stanje nokta.

Pored prirodnih metoda, postoje i farmaceutski preparati kao što su kreme, lakovi, sprejevi i specijalne olovke protiv gljivica, koji deluju direktno na infekciju i često se koriste tokom nekoliko nedelja. U težim slučajevima uvodi se i terapija lekovima.

Ključ je definitivno u pravovremenoj reakciji i redovnoj nezi stopala, kako bi se infekcija zaustavila i nokti ponovo postali zdravi i uredni.