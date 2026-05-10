Ove bujne, viseće biljke danas važe za prave kraljice terasa jer uz malo nege mogu da naprave "vodopad" cvetova koji se preliva iz saksija od proleća pa sve do jeseni.

Njihova tajna nije komplikovana zapravo, najviše vole ono što i očekujemo: puno sunca i redovno zalivanje. Ako im obezbedite dovoljno svetlosti i vode, nagradiće vas neverovatnim obiljem cvetova bez mnogo dodatnog truda. Zbog svoje otpornosti, dobro podnose i visoke letnje temperature, pa su idealne za vrele balkone.

Surfinije su zapravo vrsta petunija, ali u visećoj formi, i mogu da narastu i preko metar dužine. Ako ih povremeno skratite, podstaći ćete ih da budu još gušće i bujnije, pa će izgledati još raskošnije u saksiji ili žardinjeri.

Da bi ostale zdrave, važno je da zemlja bude propusna i da se ne zalivaju previše, jer višak vode može dovesti do žućenja listova. Takođe, tokom leta mogu se pojaviti bolesti ili štetočine, pa se preporučuje povremena zaštita i kontrola biljke.

Uz malo pažnje i osnovnu negu, surfinije mogu da cvetaju mesecima i pretvore svaki balkon u pravu cvetnu oazu, zbog čega mnogi veruju da su čak i muškatle pale u drugi plan.

