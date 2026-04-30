Ako vam se čini da vam već neko vreme ništa ne ide od ruke i ne znate zašto, pažljivo pogledajte oko sebe. Osmotrite dobro unutrašnjost vašeg doma i možda ćete dobiti odgovor!

Ako želite da iz vaše kuće izađe negativna energija, a uđu pozitivne vibracije, izbegavajte sledećih 5 stvari:

1.Ogledalo na pogrešnom mestu

Postoji verovanje da ogledalo koje je okrenuto prema krevetu može da stvori ljubavne probleme, jer ono propušta loše spoljašnje uticaje na inače sasvim skladan brak.

2. Boja ulaznih vrata

Kada birate boju za vaša ulazna vrata, fokusirajte se na stranu sveta prema kojoj su okrenuta. Crna dolaze u obzir samo ako se vrata nalaze u pravcu severa, jer postoji verovanje da u suprotnom ona privlače nesreću.

3.Kaktus

Oštri i šiljati predmeti takođe donose nesreću u dom, zato treba da izbacite sve takve biljke, pogotovo kaktuse.

4.Premestite kalendar

Ako vam se kalendar nalazi na ulaznim vratima, veruje se da on dosta utiče na životni vek ukućana, jer simbolizuje prolaznost života.

5.Slika brodoloma

Klasičan simbol nemira, koji može uticati na ponašanje i energiju stanara.

Ako želite da vaš dom obiluje pozitivnom energijom, unesite u njega sveže sveće, jer privlači sreću, postavite vrata u boji, namestite nameštaj kružno, jer takva postavka pomaže bolji protok energije i okačite potkovicu iznad ulaznih vrata!