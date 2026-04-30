Oči su najlepši i najizražajniji deo ljudskog tela. Pošto njihova boja zavisi od genetskog sklopa organizma, ne čudi podatak da su psiholozi uspeli da povežu karakteristike i odlike ličnosti sa ovom karekteristikom. Evo kratkog vodiča o tome šta vaša boja očiju može da znači u kontekstu ponašanja, života i stavova.

Nemojte pogrešiti: oči govore mnogo.

Plave oči

Kažu da je ova boja najpoželjnija. Plave oči su, kao i braon oči, veoma rasprostranjene. Ljudi sa plavim očima su često mladalačkog duha. Fasciniranost sa plavim očima ide toliko daleko da neki ljudi čak kupuju sočiva plave boje ili se podležu laserskim operacijama kako bi im oči bile plave. Ljudi sa plavim očima su šarmantni, privlačni i pravi prijatelji. Plave oči vam donose spontanost i energičnost. Ljudi sa plavim očima žive život punim plućima. Uvek će se truditi da vam pomognu jer su veoma saosećajni. Produhovljeni su i više su naklonjeni dužim ljubavnim vezama. Žele srećnu porodicu i očekuju odanost partnera. Imaju veoma izraženu moć zapažanja i ništa im neće promaći. Veoma su otvoreni po pitanju osećanja i nisu stidljivi.

Smeđe oči

Ljudi sa očima boje lešnika su uvek spremni da prihvate svaki izazov. Hrabrost je njihovo drugo ime! Nikada neće odustati od borbe i daće sve od sebe da dokažu da su oni najbolji. Veoma su saosećajni i uvek su ljubazni prema ljudima dok god se radi po njihovom. Vole avanture i upoznavanje novih ljudi. Temperamentni su. Bežite im s puta kada su besni. Ljudi sa smeđim očima imaju karakteristike ljudi sa zelenim očima. Vole promene i spontani su. Lepi su i elegantni. Kada je reč o ljubavnim vezama, pazite se jer vole kratke veze i nećete ni primetiti da su vas zaveli. Veoma su energični i hrabri i vole da eksperimentišu u životu.

Zelene oči

Ljudi sa zelenim očima su veoma energični i kreativni. Vole avanture i prihvataju svaki izazov koji se nađe pred njima. Svetiće vam se ukoliko ih pređete ili prevarite. Retorički su nadareni. Inteligencija je njihova jača strana i strastveno žive. Nikada neće dozvoliti da im se neko ili nešto prepreči na putu do sreće. Veoma su strastveni ljubavnici i teže ka dugim vezama. Ponekad mogu biti veoma ljubomorni. Privlačni su i imaju najseksipilniju boju očiju. Vole da zabavljaju ljude. Možete im verovati. Ali, ukoliko ih uvredite, uvek će vam odgovoriti i napraviti vas budalom.

Crne oči

Crna boja očiju je veoma retka. Ljudi sa crnim očima zapravo imaju veoma tamo braon oči. Šta to govori o vama? Ljudi sa crnim očima su veoma živahni i puni strasti. Vaše obaveze nikada neće biti nezavršene i uložićete 100 odsto vaše energije da završite ono što ste započeli. Takmičarskog ste duha i trudićete se da uvek budete superiorni. Ljudi sa crnim očima su tajanstveni. Ne otvaraju se lako prema ljudima. To ih ponakad sprečava da započnu ljubavnu vezu. Ali, kada se zaljube, veoma su odani i lojalni. Često imaju čvrsta verovanja. Ljudima sa crnim očima možete verovati i možete se osloniti na njih. Nikada vas neće izneveriti. Pored svih pozitivnih karakteristika veoma su svađalački nastrojeni i uvek će braniti svoje stavove, iako znaju da su pogrešili. Ljudi sa crnim očima nisu strpljivi i ne mogu dugo da čekaju.

Sive oči

Ljudi sa sivim očima su rođeni da budu vođe. Oni imaju moć da reše velike probleme među ljudima jer uvek imaju pozitivno rešenje. Veoma su jake ličnosti i poseduju jaku energiju koja ih štiti od spoljašnjih pritisaka. Veoma su prilagodljivi i ne postoji situacija ili okolina kojoj se neće prilagoditi. Čudnog su karaktera i uvek deluju kao da su zauzeti. Ne podnose stagnaciju i monotoniju. Uvek moraju nešto da rade. Ljudi vole da budu u njihovoj blizini jer odišu umirujućom energijom. Uvek se vode razumom i umeju da čuvaju tajne. Nisu avanturističkog duha. Pedantni su, ali nisu detaljisti. Veoma im je lako da organizuju sopstveni život na osnovu njihovog praktičnog razmišljanja i pametnih odluka. Veoma su odani i teže ka dugim ljubavnim odnosima. Veoma su verni i posvećeni svojim ljubavnicima.