Trinaestogodišnja devojčica iz Kine je za manje od godinu dana potrošila oko 60.000 evra na igrice. Bez znanja svoje porodice, ona je rapidno ispraznila porodičnu ušteđevinu trošeći ogromne sume novca u svega nekoliko meseci.

Gong Jivang je krajem marta saznala šta njena ćerka radi sa porodičnom kreditnom karticom, nakon što ju je pozvala zabrinuta učiteljica zbog devojčicinog opsesivnog ponašanja prema igricama.

Kada je Gong proverila bankovni račun, shvatila je da je od celokupne ušteđevine ostalo samo sedam centi, dok je prethodno bilo oko 64.000 dolara. Otkrila je da je njena ćerka u periodu od decembra prosečno trošila oko 16.800 dolara na mikrotransakcije u igrama, što uključuje kupovinu poena, kostima za likove i slično. Takođe, devojčica je potrošila dodatnih 30.000 dolara na nadogradnje i napredovanje u igrama. Ona je koristila karticu kako bi prebacivala novac svojim školskim drugovima kako bi oni kupovali dodatke u igrama.

-Nikada nisam ni sanjala da bi trinaestogodišnjakinja mogla da uradi nešto tako. Osećam se kao da sam u magli i kao da će mi glava eksplodirati - rekla je majka za "Elephant News".

Majka je pokušala da stupi u kontakt sa nekoliko kompanija koje se bave mikrotransakcijama kako bi refundirala novac i povratila potrošeni iznos. Prema "Insideru", zavisnost od video-igara u Kini je visoka, posebno kada su u pitanju mobilne igre. Zbog visokog stepena zavisnosti, država je uvela mogućnost zabrane pristupa internetu za tinejdžere i decu. Tinejdžeri u Kini nisu dozvoljeni da igraju igre duže od tri sata nedeljno.