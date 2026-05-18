Naša ćerka ima 37 godina. Još dok je bila na fakultetu upoznala je budućeg supruga preko interneta, a iz te veze kasnije se desio brak u kojem su dobili troje dece. On je od nje stariji 12 godina i iza ima težak razvod koji ga je emotivno obeležio - napisala je zabrinuta majka i poslala časopisu Times Colonist i zatražila pomoć.

Majka dalje piše da je pre nego što se udala, odnos između ćerke i njih roditelja bio vrlo blizak. Čuli su se svakog dana, delili planove i male životne stvari, i činilo se da se ništa između njih ne može promeniti.

Međutim, kako je veza sa sadašnjim suprugom napredovala, ona se postepeno udaljavala. Sve ređe je dolazila, sve manje pričala o svom životu i polako prestajala da deli ono što joj se dešava. Roditelji danas njenog supruga opisuju kao vrednog i odgovornog čoveka, ali i kao nekog ko je zatvoren i emocionalno distanciran, posebno prema njima. Iako su im finansijski pomogli, uključujući i kupovinu kuće u kojoj žive, imaju osećaj da su vremenom potisnuti iz njenog života.

Najteže im pada to što više nema bliskost koju su nekada imali sa ćerkom. Kontakt postoji, ali je formalan, kratak i bez topline. Ne znaju kako živi, kako su im unuci, niti kako da joj ponovo priđu bez tenzije.

U očaju su se obratili za savet Eli Tešer, novinarki i kolumnistkinji magazina „Times Colonist“, koja se bavi međuljudskim odnosima.

Ona objašnjava da je ovakvo udaljavanje od roditelja bolno, ali i da nije retko u porodičnim dinamikama gde dolazi do promene partnera i prioriteta.

Prema njenim rečima, prvi korak ka mogućem pomirenju jeste iskren razgovor i izvinjenje, ne zato što su roditelji nužno pogrešili, već zato što je važno priznati kako je druga strana možda doživela njihove postupke. Takođe savetuje da se potpuno izbegne pritisak i optuživanje. Umesto toga, odnos se gradi kroz mirne, nenametljive razgovore i iskreno interesovanje za njen život, bez pokušaja kontrole ili ubeđivanja.

Na kraju, naglašava da je strpljenje ključno, jer se poverenje ne vraća naglo, već polako, kroz dosledne i male korake koji ponovo otvaraju prostor za bliskost.