Mnogi se pitaju šta je tajna dugog života, a oni koji su pregazili stotu najčešće daju vrlo jednostavne odgovore. Tako je i jedan vremešni gospodin iz Australije, koji je nedavno proslavio 102. rođendan, privukao pažnju pričom o navikama kojih se držao celog života.

Iako danas mnogi tragaju za skupim suplementima, posebnim dijetama i „čudesnim“ metodama za dugovečnost, on kaže da nikada nije imao posebna pravila niti komplikovane rutine.

Tokom života izbegavao je samo dve stvari - cigarete i alkohol.

Kaže da nikada nije osećao potrebu za tim i da mu takav način života jednostavno nije bio blizak. Uprkos godinama, i dalje je vitalan, vedrog duha i bistrog uma, zbog čega ga mnogi nazivaju pravim primerom zdravog starenja.

Osim toga, veliki deo života proveo je aktivno, kretao se, boravio napolju i održavao kontakt sa ljudima. Upravo to stručnjaci danas često navode kao važne faktore za dug i kvalitetan život.

Mnogo pažnje privukla je i njegova svakodnevna navika da jutro započinje zahvalnošću i mirnoćom, bez nervoze i opterećivanja stvarima koje ne može da promeni.

Ljudi koji ga poznaju kažu da retko ulazi u sukobe, da se ne zadržava na lošim stvarima i da ne nosi stres iz dana u dan.

Stručnjaci godinama upozoravaju da upravo hronični stres, loše navike i usamljenost mogu ozbiljno uticati na zdravlje i ubrzati starenje organizma.

Zbog toga se sve češće naglašava koliko su važne male svakodnevne stvari - dovoljno kretanja, dobar san, razgovor sa bliskim ljudima i pozitivan pogled na život.

Njegova priča mnogima je zanimljiva upravo zato što pokazuje da dugovečnost ne mora da bude povezana sa strogim pravilima i komplikovanim metodama, već sa jednostavnim navikama koje čovek gradi godinama.