Putovanje avionom za mnoge predstavlja uzbuđenje, ali turbulencije kod velikog broja putnika izazivaju nelagodu, strah pa čak i anksioznost danima pre leta. Iako turbulencija može delovati zastrašujuće, stručnjaci ističu da je ona uobičajen deo letenja i da uz pravilno ponašanje rizik od povreda može biti sveden na minimum.

Turbulencije nastaju zbog promena u vazdušnim strujama, vetru, temperaturi ili vremenskim uslovima poput oluja i frontova. Iako ih nije moguće potpuno izbeći, postoje načini da se tokom leta ostane bezbedan i smiren.

Jedna od najčešćih grešaka jeste ustajanje tokom turbulencije. Stručnjaci upozoravaju da tada treba ostati u sedećem položaju, jer kretanje po avionu povećava rizik od pada i povreda. Ako turbulencija počne dok ste van sedišta, preporuka je da što pre sednete na najbliže sigurno mesto i sačekate da prođe.

Takođe, sigurnosni pojas bi trebalo da bude vezan tokom celog leta, čak i kada signal za pojas nije uključen, jer iznenadne turbulencije mogu nastupiti bez upozorenja. Veliki broj povreda u avionu upravo nastaje kada putnici nisu vezani.

Ako se turbulencija dogodi dok ste u toaletu, stručnjaci savetuju da ne pokušavate odmah da se vratite do svog sedišta, već da ostanete gde jeste dok se situacija ne smiri.

Posebno se upozorava i na otvaranje gornjih pregrada tokom podrhtavanja aviona, jer torbe ili drugi predmeti mogu pasti i nekoga povrediti. Preporučuje se i da stočić ispred sedišta bude sklopljen kako bi se izbegle dodatne povrede u slučaju jačih pomeranja.

Piloti i stručnjaci za avijaciju naglašavaju da, uprkos neprijatnom osećaju koji turbulencije mogu izazvati, komercijalno letenje ostaje jedan od najbezbednijih načina putovanja. Održavanje smirenosti i poštovanje bezbednosnih pravila mogu značajno pomoći da let protekne bez stresa.



