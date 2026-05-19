Sreda će proteći pod uticajem Meseca u Raku i petog lunarnog dana, što donosi pojačanu intuiciju, emotivnost i potrebu za sigurnošću. Astrolzi upozoravaju da odluke donete u brzini mogu izazvati probleme, pa je važno da tokom dana budete smireni i promišljeni.

Ovan

Tokom dana bićete usmereni na porodične obaveze i rešavanje problema u domu. Moguće su rasprave među ukućanima oko odgovornosti ili organizacije.

Savet astrologa: Izbegavajte tvrdoglavost i pokušajte da smirite situaciju razgovorom.

Bik

Očekuje vas gomila papirologije, ugovora i administrativnih obaveza. Neko iz poslovnog okruženja mogao bi da vas uvuče u nepotrebne rasprave.

Savet astrologa: Pažljivo proveravajte dokumenta i ne prihvatajte tuđe obaveze.

Finansije dolaze u prvi plan. Moguće su isplate, vraćanje dugova ili pregovori o zaradi i novim uslovima rada.

Savet astrologa: Ne trošite novac impulsivno i izbegavajte sumnjive internet kupovine.

Rak

Mesec u vašem znaku pojačaće vašu harizmu i privući pažnju ljudi iz okruženja. Mnogi će tražiti vaš savet i podršku.

Savet astrologa: Pomozite drugima, ali ne zaboravite da zaštitite svoju energiju.

Lav

Zvezde vam savetuju da se povučete iz sukoba i ne ulazite u rasprave sa autoritetima. Ovo nije pravi trenutak za dokazivanje.

Savet astrologa: Odmor i distanca od stresa biće vam važniji nego inače.

Devica

Dobar trenutak za razgovore, zajedničke projekte i podršku prijatelja ili kolega. Moguće je korisno poznanstvo.

Savet astrologa: Ne ustručavajte se da zatražite pomoć ako ste preopterećeni.

Vaga

Poslovne obaveze i zahtevi nadređenih danas će vam oduzimati mnogo energije. Pokušajte da odvojite privatne probleme od posla.

Savet astrologa: Ne nosite stres iz kancelarije kući.

Škorpija

Odličan dan za rešavanje važnih administrativnih pitanja, dokumenata i poslovnih pregovora. Intuicija vam je posebno naglašena.

Savet astrologa: Ne plašite se velikih planova i novih izazova.

Strelac

Budite veoma oprezni sa novcem, kreditima i pozajmicama. Ovo nije dan za rizične investicije.

Savet astrologa: Dobro proverite svaku finansijsku odluku.

Jarac

Partneri i bliske osobe tražiće više pažnje nego inače. Važno je da ne budete previše strogi ili hladni.

Savet astrologa: Razumevanje i kompromis danas rešavaju mnogo problema.

Vodolija

Dan će biti ispunjen sitnim obavezama, sređivanjem i završavanjem poslova koje dugo odlažete.

Savet astrologa: Ne ignorišite umor i signale koje vam telo šalje.

Ribe

Jedan od lepših dana ove nedelje donosi vam inspiraciju, kreativnost i prijatnu atmosferu u ljubavi i porodici.

Savet astrologa: Posvetite vreme sebi, partneru i stvarima koje vas istinski raduju.