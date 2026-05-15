Mnogi koji uređuju dom po feng šui pravilima najviše pažnje posvećuju nameštaju, ogledalima i biljkama, ali se često zaboravlja jedan detalj koji se smatra izuzetno važnim – prostor odmah pored ulaznih vrata.

Prema feng šuiju, upravo tu počinje energija doma. Zato nije svejedno kakav otirač, tepih ili prostirku držite na ulazu, niti šta se nalazi ispod nje.

Ulaz određuje kakva energija ulazi u kuću

U feng šui filozofiji veruje se da ulazna vrata predstavljaju mesto kroz koje u dom dolaze prilike, ljudi, novac i opšta energija. Zbog toga se preporučuje da taj deo doma uvek bude čist, uredan i bez nagomilanih stvari.

Nered, stare prostirke, pocepani otirači ili prljavština oko vrata povezuju se sa stagnacijom i osećajem blokade – posebno kada su finansije u pitanju.

Boje koje se povezuju sa obiljem

Kada je reč o prostirkama i tepisima, feng šui posebnu pažnju daje bojama.

Za privlačenje novca i stabilnosti često se preporučuju:

plava i tirkizna, koje simbolizuju protok i energiju vode,

zelena, povezana sa rastom i napretkom,

dok se crvena i zemljani tonovi koriste kada postoji osećaj da su finansije „zakočene“.

Ne morate menjati ceo tepih – dovoljno je da prostirka ima detalje ili šare u ovim nijansama.

Trik koji mnogi koriste kada ne mogu da menjaju tepih

Postoji i zanimljiv feng šui savet koji se često prenosi među ljubiteljima ove filozofije.

Ako ne planirate uskoro da menjate tepih ili otirač, ispod njega možete staviti mali komad osušene mahovine ili alge. Veruje se da prirodni elementi na taj način pojačavaju energiju obilja i unose više harmonije u dom.

Za razliku od suvog cveća, koje se u feng šuiju smatra simbolom zastoja i „mrtve energije“, mahovina se povezuje sa rastom, svežinom i novim prilikama.

Greška koju mnogi prave u poslovnom prostoru

Feng šui stručnjaci često upozoravaju i na otirače sa nazivom firme ili logotipom. Veruje se da nije dobro da ljudi svakodnevno gaze preko imena kompanije, jer to simbolično „spušta“ poslovnu energiju.

Mnogo bolji izbor su jednostavni dezeni koji stvaraju osećaj pravca i prirodnog ulaska u prostor.

Više od običnog verovanja

Čak i oni koji ne veruju potpuno u feng šui često priznaju da uredan i prijatan ulaz menja atmosferu doma. Kada je prostor čist, organizovan i skladan, i ljudi se osećaju smirenije i sigurnije.

Možda upravo zato mnogi veruju da male promene na ulazu mogu pokrenuti mnogo više od same estetike.